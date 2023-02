A Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) divulgou, na noite de segunda-feira, 6, a lista dos melhores de 2022 em dez categorias: Arquitetura, Artes Visuais, Cinema, Dança, Literatura, Música Popular, Rádio, Teatro, Teatro Infanto-Juvenil e Televisão.

Entre os destaques, a novela Pantanal conquistou três prêmios: melhor folhetim, Osmar Prado como ator e Isabel Teixeira como atriz, única escolha unânime entre os cinco jurados.

No cinema, o melhor filme foi Segredos de Putumayo, de Aurélio Michiles, enquanto Gabriel Leone e Alice Braga, protagonistas de Eduardo e Mônica, foram escolhidos como melhores atores.

A recuperação do Museu do Ipiranga foi escolhida como melhor obra de Arquitetura, enquanto Via Ápia, de Geovani Martins, foi apontado como melhor romance do ano passado.

“É importante destacar neste ano a retomada da valorização da Cultura no País, em todas as áreas de expressão artística”, disse a jornalista Maria Fernanda Teixeira, presidente da APCA.

A cerimônia de premiação está prevista para acontecer ainda neste primeiro semestre do ano e está em fase de viabilização, com a APCA em busca de apoios e patrocínios para sua realização.

Veja a lista dos vencedores

ARQUITETURA

Melhor obra de arquitetura

MUSEU DO IPIRANGA, por H+F Arquitetos (Pablo Hereñu e Eduardo Ferroni)

Homenagem pelo conjunto da obra

EDUARDO DE ALMEIDA

Investigação tecnológica

HELIO OLGA

Revelação

CASA DOS TERRAÇOS CIRCULARES, por Denis Joelsons

Urbanidade

REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DA ORLA DA ILHA COMPRIDA, por Boldarini Arquitetos Associados (Marcos Boldarini e Lucas Nobre)

Votaram: Fernando Serapião, Francesco Perrotta-Bosch, Gabriel Kogan, Hugo Segawa, Luiz Recaman, Maria Isabel Villac, Monica Junqueira de Camargo, Renato Anelli

ARTES VISUAIS

Exposição Nacional

Liuba, Corpo Indomável – MUBE

Retrospectiva

Rubem Valentim – Sagrada Geometria – Pinakothek­e Cultural

Difusão de Arte Brasileira no exterior

Cynthia Garcia

Exposição Internacional

Rinoceronte: Cinco séculos de gravuras do Museu Albertina – Instituto Tomie Ohtake

Fotografia

Penna Prearo – Labirintos Revisitados – Sesc Bom Retiro

Percurso Visual

Judith Lauand – Masp

Grande Prêmio: Personalidade do ano

Emanoel Araujo (in Memorian)

Votaram

Antonio Zago, Bob Sousa, Claudio Sitrângulo, Dalva de Abrantes, José Henrique Fabre Rolim, João J.Spinelli e Silvia Balady

CINEMA

Filme

Segredos do Putumayo, DE Aurélio Michiles

Direção

Gabriel Martins, por Marte Um

Melhor ator

Gabriel Leone, por Eduardo e Mônica

Melhor Atriz

Alice Braga, por Eduardo e Mônica

Fotografia

Bruno Gularte Barreto, Bruno Polidoro e Tiago Coelho, por 5 Casas

Roteiro

Pedro Diógenes, por Pajeú

GRANDE PRÊMIO DO JÚRI

Ana Carolina, pelo experimentalismo do filme Paixões Recorrentes

Votaram

Bruno Carmelo, Flávia Guerra, Luiz Carlos Merten, Orlando Margarido e Walter Cezar Addeo

DANÇA

Espetáculo/Estreia

Motriz, Balé da Cidade de São Paulo, Concepção e coreografia de Cassi Abranches

Espetáculo/Não Estreia

Iku – um dia a morte acolherá orí (videodança), Núcleo Ajeum

Coreografia/Criação

Lia Rodrigues, Leonardo Nunes, Carolina Repetto, Valentina Fittipaldi, Andrey da Silva, Larissa Lima, Ricardo Xavier, Joana Lima, David Abreu, Matheus Macena, Tiago Oliveira e Raquel Alexandre, pela Criação de Encantado, Companhia Lia Rodrigues de Danças

Interpretação

Irupé Sarmiento, por Mercúrio

Prêmio Técnico

Adriana Hitomi e Roberto Alencar, pelo Figurino de O Olho da Agulha, do Laboratório Siameses

Projeto/Programa/Difusão/Memória

Múltipla Apresenta Cias de Dança de SP, projeto do Múltipla Cias de Dança SP

Prêmio Especial

Temporada de Dança do Teatro Alfa, em seus 19 anos, sob programação de Fernando Guimarães, por seu papel na formação de plateias e divulgação da dança brasileira e internacional em São Paulo

Votaram

Henrique Rochelle, Iara Biderman e Yaskara Manzini

LITERATURA

Romance

Via Ápia, de Geovani Martins (Companhia das Letras)

Contos

Eu Já Morri, de Edyr Augusto (Boitempo Editorial)

Poesia

Araras Vermelhas, de Cida Pedrosa (Companhia das Letras)

Tradução

Beowulf, por Elton Oliveira Souza de Medeiros (Editora 34)

Ciências Humanas

Adeus, Senhor Portugal, de Rafael Cariello e Thales Zamberlan Pereira (Companhia das Letras)

Ensaio

Do Transe à Vertigem, de Rodrigo Nunes (Ubu Editora)

Infantil

Silêncio, de Alexandre Rampazo (Rocco)

Votaram

Maria Fernanda Teixeira, Ruan de Sousa Gabriel e Ubiratan Brasil

MÚSICA POPULAR

Grande Prêmio da Crítica

Milton Nascimento

Artista Do Ano

Ratos de Porão

Disco Do Ano

“Alto da Maravilha”, de Russo Passapusso, Antonio Carlos e Jocafi

Show do Ano

Ana Cañas canta Belchior

Artista Revelação

Rachel Reis

Produção

Anelis Assumpção pelo álbum “Sal”

Projeto Especial

A Espetacular Charanga do França

Votaram

Adriana de Barros, Alexandre Matias, José Norberto Flesch, Marcelo Costa, Pedro Antunes, Roberta Martinelli e Tellé Cardim

RÁDIO

Grande Prêmio da Crítica

Silvio Di Nardo (in memorian)

Valorização do Rádio:

USP FM. 100 Anos do Rádio – Cido Tavares (apresentação e produção sonora)

Melhor Programa:

Quem Ama, não Esquece – Band FM

Apresentação:

Paulo Galvão – Madrugada CBN

Produção:

Silvania Alves – O Pulo do Gato / Rádio Bandeirantes

Podcast

Mano a Mano, com Mano Brown (Spotify)

Produção e apresentação musical:

Fabiane Pereira. Nova Brasil FM e site Papo de Música.

Votaram

Fausto Silva Neto, Marcelo Abud e Fabio Siqueira.

TEATRO

ESPETÁCULO

Brenda Lee e o Palácio das Princesas

DIREÇÃO

Kleber Montanheiro por Tatuagem

DRAMATURGIA

Dione Carlos, por Cárcere ou Porque As Mulheres Viram Búfalos

ATOR

Clayton Nascimento por Macacos

ATRIZ

Inês Peixoto por Órfãs de Dinheiro

PRÊMIO ESPECIAL

Marina Tenório e Ruy Cortez – Díptico A Semente da Romã / As Três Irmãs, apresentadas de forma simultânea

GRANDE PRÊMIO DA CRÍTICA

Ana Lúcia Torre pela inestimável contribuição ao teatro evidenciada em sua atuação em Longa Jornada Noite Adentro

Votaram

Celso Curi, Edgar Olimpio de Souza, Evaristo Martins de Azevedo, Ferdinando Martins, Gabriela Melão, José Cetra, Kyra Piscitelli, Miguel Arcanjo Prado e Vinicio Angelici

TEATRO INFANTO-JUVENIL

GRANDE PRÊMIO DA CRÍTICA

Cia. Pequod, pelas inovações nas montagens de dois clássicos, Pluft e Pinóquio

CATEGORIA ESPECIAL

O Musical da Passarinha, pela proposta de dramaturgia e encenação inclusivas, do grupo Agência Dramática, com direção de Emilio Rogê

MELHOR ELENCO

Momo e o Senhor do Tempo, com Camila Cohen, Eric Oliveira, Ernani Sanchez, Fabrício Licursi, Victor Mendes e Thiago Amaral (stand-in)

MELHOR PALHAÇARIA

Detetives do Espavô, com os grupos Esparrama e Trupe du Navô

MELHOR LIVRE ADAPTAÇÃO

Caro Kafka, da Cia. Elevador de Teatro Panorâmico, por Carla Kinzo e Marcos Gomes

MELHOR DIREÇÃO

Empate entre Thaís Medeiros (por Jogo de Imaginar e O Muro de Sam) e Kiko Marques (por Do Que São Feitas as Estrelas e O Monstro da Porta da Frente).

VOTARAM: Dib Carneiro Neto, Gabriela Romeu e Júlia Rodrigues

TELEVISÃO

Novela

Pantanal – Bruno Luperi (TV Globo)

Atriz

Isabel Teixeira – Pantanal (TV Globo)

Ator

Osmar Prado – Pantanal (TV Globo)

Série Drama

Manhãs de Setembro – Temp.2 (Prime Video)

Série Comédia

Encantados (Globoplay)

Documentário/Série Documental

Escola Base-Um Repórter Enfrenta o Passado (Globoplay)

Variedades

Altas Horas (TV Globo)

Votaram: Cristina Padiglione, Edianez Parente (exceto Documentário), Fabio Maksymczuk, Leão Lobo e Tony Goes