Uma das bandas mais conhecidas do rock nacional, Ultraje a Rigor retorna a Curitiba após 10 anos para um show inédito. A apresentação acontece no dia 15 de abril, sábado, às 21h, no palco do Teatro Positivo. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 60, via Disk Ingressos. A produção e realização são da RW7 Production & Entertainment.

O público poderá ouvir de perto hits como “Inútil”, “Marylou” e a música “Nós Vamos Invadir Sua Praia”, que dá nome ao álbum lançado em 2008 e que fez a MTV intitular o disco como o melhor álbum de rock nacional de todos os tempos.

O grupo Ultraje a Rigor começou como uma banda de covers, principalmente de Beatles, punk rock e new wave. A primeira formação, composta por Roger, Leôspa, Sílvio e Edgard Scandurra, começou fazendo pequenos shows em bares. Em 1982, decidiram que o nome da banda seria Ultraje a Rigor, um trocadilho com a expressão “traje a rigor”. Hoje, a banda conta com Roger Moreira, na voz e guitarra, Bacalhau na bateria, Mingau no baixo e Marcos Kleine também na guitarra.

SERVIÇO – Ultraje a Rigor em Curitiba

Data: 15 de abril de 2023 (sábado)

Local: Teatro Positivo (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300)

Horário: 21h15

Ingressos: Os ingressos variam de R$ 90,00 a R$ 580,00 de acordo com o setor, lote e modalidade escolhidas

Os valores podem mudar sem aviso prévio, conforme lote vigente

Vendas: Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11h às 22h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9 às 18h), na bilheteria do Teatro Positivo

**Entrega em domicílio com taxa de entrega

Classificação: Livre

Realização: RW7 Production & Entertainment