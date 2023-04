(Divulgação/Caio Giradi)

Após esgotar ingressos em menos de 48 horas, Roberto Carlos anuncia show extra em Curitiba

Novo show acontece no dia 08 de maio. Vendas abrem nesta quinta-feira, 27 de abril, às 14 horas.

Após vender todos os ingressos da primeira sessão em apenas 48 horas – sem contar os inúmeros acessos simultâneos e a grande procura na bilheteria oficial, o rei Roberto Carlos anunciou mais um show em Curitiba.

Desta vez, a apresentação acontece dia 8 de maio, às 21 horas, também no Teatro Positivo.

As vendas do novo show começam nesta quinta-feira, 27 de abril, às 14h, pelo site da Eventim e na bilheteria oficial do teatro.

A primeira data, no dia 9 de maio, já está com as entradas esgotadas. O show na capital tem promoção da CULT! Produções e RC Produções.