Divulgação: Caio Girardi

No dia 9 de maio o Teatro Positivo vai receber uma apresentação especial do rei Roberto Carlos. O show faz parte das comemorações de 330 anos da capital e mata a saudade de quase quatro anos que os curitibanos estavam do cantor que fez seu último show na cidade no fim de 2019.

O cantor que tem se apresentado no mar desde a flexibilização das condutas de segurança contra o coronavírus, retorna à cidade com os seus principais sucessos. “Além do Horizonte”, “Nossa Senhora”, “Esse Cara Sou Eu” e “Amigo” estarão no repertório do cantor.