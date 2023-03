Divulgação/Assessoria de Imprensa

Dirigido por Marcelo Varzea, o espetáculo “O que Meu Corpo Nu Te Conta?” reflete sobre temas como assédio, vícios e pressões sociais. A peça estará em cartaz na Mostra Lucia Camargo do 31º Festival de Curitiba nos dias 3 e 4, na Casa Hoffmann.

Durante a apresentação, os artistas do Coletivo Impermanente se revezam em um grande tabuleiro de corpos, cada um deles limitado a um espaço cênico de 2m². A imersão cênico-performativa, proporcionada pela trupe dirigida por Marcelo Varzea, é uma experiência que transita por assuntos delicados como etarismo, gordofobia, machismo, racismo e infertilidade. Pela delicadeza que atravessa tais temas, os relatos são abordados em tom íntimo, quase confessional.

Além disso, o diretor optou por trabalhar com atores com os corpos nus. Ele destaca que, mesmo com a nudez em cena, o espetáculo não tem qualquer pretensão erótica, pornográfica ou almeja trabalhar com qualquer tipo de provocação que cause, deliberadamente, desconforto ao público. “Ao mesmo tempo é importante que [os atores e as atrizes] estejam nus, mas a questão não é o erotismo, é o desnudar-se na frente de alguém e colocar o seu coração na mão do outro. É sobre intimidade que tratamos”, considera.

O Coletivo Impermanente foi criado em 2020 e existe a partir da junção de cerca de 30 atores e atrizes de diferentes regiões do Brasil. O elenco já caminhava com Varzea e esteve em três edições de sucesso de espetáculos online neste período – “(IN) CONFESSÁVEIS” 1, 2 e 3 –, após um extenso processo de investigação tendo como foco o teatro narrativo e autoficcional.

A Mostra Lucia Camargo é apresentada por Banco CNH Industrial e New Holland, Bosch, Novozymes, Copel e Sanepar – Governo do Estado do Paraná, com patrocínio de EBANX, DaMagrinha 100% Integral, GRASP e ClearCorrect.

SERVIÇO – O que: “O Que Meu Corpo Nu Te Conta?, no 31º Festival de Curitiba

Data: 04 e 05 de março de 2023

Horário: 17h.

Local: Casa Hoffmann (R. Claudino dos Santos, 58 – Largo da Ordem – Curitiba/PR)

Valores: R$50,00 (inteira) e R$25,00 (meia)

Ingressos: site e na bilheteria física exclusiva do Shopping Mueller (piso L3), de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.

Verifique a classificação indicativa e orientações de cada espetáculo, contém cenas de nudez