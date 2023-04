Coreografia “Bora!” (Foto: Fabio Alcover)

A festa da dança no Paraná começa nesta semana, com a apresentação gratuita do Ballet de Londrina no Guairinha, dia 19 de abril, e de escolas, academias e grupos da Grande Curitiba que participam da Seletiva Curitiba da 14ª edição da Mostra Paranaense de Dança. Após três anos, o evento volta ao presencial com força total.

“Recebemos a inscrição de mais de 700 artistas, o que mostra que a dança não só sobreviveu, como está mais presente do que nunca”, comemoram os coordenadores da Associação Brasileira de Apoiadores Beneméritos do Teatro Guaíra, que organiza a mostra, Jorge Schneider e Simone Bönisch.

Para abrir a maratona de apresentações e também a programação especial do festival, o Ballet de Londrina traz a Curitiba a coreografia “Bora!”, uma criação com assinatura de Henrique Rodovalho. “Esse é um balé pós-pandemia, um chamado para seguir adiante com coragem de assumir sua própria identidade, atentos à necessidade de fazer parte de um grupo”, conta o diretor e ensaiador do Ballet de Londrina, Marciano Boletti.

Após a abertura, serão quatro dias de espetáculos no Guairinha com a apresentação de grupos de Curitiba e região, durante a Seletiva Curitiba, abertos ao público, com ingresso popular.

E Marciano deixa um recado aos participantes da mostra: “Sejam persistentes, focados, envolvam-se com a dança o máximo possível. É importante que a gente pense não só em dançar, mas também em fortalecer companhias, entender os modelos de projetos que existem e como financiá-los.”

Saiba mais sobre a Mostra Paranaense de Dança

Em sua 14ª edição, a Mostra Paranaense de Dança 2023 realiza seletivas entre abril e maio em cinco cidades: Curitiba, Ponta Grossa (6 e 7 de maio), Campo Mourão (13 e 14 de maio), Toledo (20 e 21 de maio) e Apucarana (27 e 28 de maio), no formato de espetáculos que também podem ser prestigiados pelo público, e com a presença de uma banca de avaliadores.

A última edição presencial do evento foi realizada em 2019, e em 2021 houve uma edição on-line. Um dos destaques neste ano é a programação especial, com uma turnê do Balé Teatro Guaíra por oito cidades do estado entre os dias 5 e 28 de maio. Serão apresentados os espetáculos “Piá”, de Alex Soares e “V.I.C.A.”, de Liliane de Grammont.

O gran finale será dos dias 9 a 11 de junho, quando os selecionados são convidados a compor as apresentações que acontecerão no palco do Guairão.

Projeto realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, tendo como instituição beneficiada o Hospital Pequeno Príncipe; o apoio das Prefeituras Municipais de Ponta Grossa, Guarapuava, Campo Mourão, Foz do Iguaçu, Toledo, Dois Vizinhos, Apucarana e Arapongas, PalcoParaná, Centro Cultural Teatro Guaíra, Secretaria de Estado da Cultura e Governo do Paraná; o patrocínio das empresas Camagril, Nórdica Veículos, Grupo Pegoraro, Plast & Pack, Pavi Serviços Ambientais, Fuga Couros, Stampa Food, Aços Continente, ACSO, Ferragens Negrão, Transportes Treméa e Londrisaúde; e a realização da Associação Brasileira de Apoiadores Beneméritos do Teatro Guaíra, Ministério da Cultura e Governo Federal – Brasil, união e reconstrução.

Serviço – “Bora!”

Espetáculo de Henrique Rodovalho, com o Ballet de Londrina

Dia 19 de abril, às 20h

Guairinha – R. XV de Novembro, 971 – Centro, Curitiba

Entrada franca – entrega antecipada de convites, no dia e no local, a partir das 19h

Seletiva Curitiba – apresentação dos grupos inscritos, de Curitiba e região

Guairinha – R. XV de Novembro, 971 – Centro, Curitiba

Dias 20 e 21 de abril, às 20h. Dia 22 de abril, às 16h e 20h. Dia 23, às 18h.

Ingressos: R$ 20 pelo Ticket Fácil ou na bilheteria oficial do Teatro Guaíra