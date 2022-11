Maringas Maciel/Teatro Guaíra

O palco do auditório Salvador de Ferrante (Guairinha) recebe neste final de semana (03 e 04) “La Cena”, um espetáculo de dança-teatro da G2 Cia de Dança, o grupo master do Centro Cultural Teatro Guaíra.

A obra acaba de voltar de uma turnê pelo Interior do Paraná, com casas lotadas em Cascavel, Medianeira, Assis Chateaubriand, Foz do Iguaçu e Toledo. Os ingressos já estão à venda pelo Ticket Fácil.

“La Cena” acompanha um grupo de empregados que prepara uma festa de fim de ano. Depois de alguns incidentes, todos mergulham em um sono profundo, que o leva para um ambiente de sonhos e pesadelos motivados pelos seus desejos secretos.

As inspirações são múltiplas, indo do cinema de Ettore Stola aos contos de E.T.A. Hoffman, passando pela literatura pop de Neil Gaiman e pelos eruditos balés de Serguei Diaguilev. A responsável por dar sentido a tudo isso, por meio do texto e da direção, foi Cleide Piasecki.

G2 CIA DE DANÇA – A ideia da criação de um segundo grupo de dança no Centro Cultural Teatro Guaíra surgiu da vontade de dar continuidade à carreira dos bailarinos do Balé Teatro Guaíra, aproveitando sua maturidade artística. Criou-se, então, o G2 Cia de Dança, em dezembro de 1999, com a proposta de buscar novos rumos e estéticas na linguagem da dança. Pensando nisso foram incluídas, além de aulas de técnica de dança clássica, aulas de dança contemporânea, improvisação e pesquisa de movimento. Para lançar o grupo, os coreógrafos Adriana Grechi e Tuca Pinheiro foram convidados para o primeiro espetáculo. Esse é o início de uma transformação que ainda tem um longo caminho a percorrer.

Serviço:

“La Cena” – G2 Cia de Dança

Dias 03 (sábado), 20h, e 04 (domingo), 18h

Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha)

Ingressos: R$ 20,00

Ticket Fácil