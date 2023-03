Maringas Maciel

O Projeto Orquestra Didática pretende disseminar conhecimento sobre música em Curitiba de forma gratuita. Questões como a função de cada instrumento na orquestra e o trabalho do maestro com a batuta são respondidas por meio de instalações de TVs e caixas acústicas durante uma sinfonia de Beethoven. A instalação foi testada no Colégio Positivo em 2022, mas agora estará no Teatro Guaíra, no Centro de Curitiba, até junho deste ano.

