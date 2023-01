Teatro Guaíra – Curitiba, 18/02/2020 – Foto: José Fernando Ogura/AEN

O Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG) recebe mais uma vez em seus palcos alguns dos mais importantes espetáculos da Oficina de Música de Curitiba. Em 2023, o tradicional evento completa 40 anos de existência, promovendo destaque no cenário musical do Brasil e do mundo. Os ingressos já estão à venda.

A primeira apresentação é da Camerata Antiqua de Curitiba, nesta quarta-feira (25), com a cerimônia de abertura oficial do evento. A primeira parte do programa será com o renomado pianista brasileiro Arnaldo Cohen, que fará solo com a orquestra da Camerata, apresentando o Concerto para piano nº 1 em Sol menor, de Felix Mendelssohn. Na segunda parte, entram em cena os solistas convidados do Teatro Colón, da Argentina.

Entre os destaques das apresentações dessa primeira semana estão Vanessa da Mata acompanhada da Orquestra à Base de Corda (quinta-feira), BNegão, que canta Dorival Caymmi com a Orquestra à Base de Sopro de Curitiba (sexta-feira) e um espetáculo com músicas inéditas de Pixinguinha (sábado).

A cantora mato-grossense Vanessa da Mata fará uma apresentação inédita com a orquestra de cordas formada por músicos curitibanos e mantida pela Fundação Cultural de Curitiba. Com direção de João Egashira, os sucessos ganharam arranjos especiais para este concerto. No repertório estão alguns de seus maiores hits: “Boa Sorte”, “Não me deixe só” e “Amado”.

Um dos maiores nomes do hip hop nacional, BNegão estará ao lado de Danilo Caymmi e da Orquestra à Base de Sopro, um dos grupos musicais da Fundação Cultural de Curitiba. O músico, que formou e integrou várias bandas, entre elas o Turbo Trio, realizou um projeto especial de homenagem aos grandes mestres da MPB. Dorival Caymmi foi um dos compositores interpretados pelo MC carioca.

A partir da semana que vem a programação ainda conta com Edu Lobo, Tereza Cristina e Gilsons, além de uma homenagem ao grande compositor John Williams, criador de trilhas clássicas como as de “Indiana Jones”, “Star Wars” e “Superman”, que completou 90 anos em 2022.

A 40ª Oficina de Música de Curitiba é uma realização da Fundação Cultural de Curitiba por meio do Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Prefeitura de Curitiba e Ministério da Cultura, governo federal, com apoio master da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e patrocínio da Volvo do Brasil Veículos e Copel Distribuição.

Também apoiam o evento: Embaixada de Portugal no Brasil, Camões – Centro Cultural Português, Centro Cultural Teatro Guaíra, Escola de Música e Belas Artes do Paraná – Campus Curitiba I da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Família Farinha, Sistema Fiep/Sesi Cultura, Teatro Colón, Teatro Regina Casillo, Universidade Federal do Paraná – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec). O projeto é realizado com o apoio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice) – Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Estado do Paraná.

Confira a programação completa no Guaíra AQUI e da Oficina de Música AQUI. Os ingressos estão à venda no site www.ticketfacil.com.br.