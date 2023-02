A cantora Ariana Grande publicou um vídeo em que aparece gravando um remix do cantor The Weeknd. O single, que não tem data de lançamento, é Die For You. No Instagram, o artista também repostou a publicação da cantora norte-americana.

No vídeo, é possível ver a artista mexendo em um computador e gravando os vocais da canção. “Escrevi e gravei um verso para o meu amigo, depois de 14 horas no set [de filmagem]. Essa exceção precisava ser feita”, escreveu a Ariana.

No Twitter, fãs celebraram o retorno da cantora. “Como será que o The Weeknd se acha sabendo que ele é a única pessoa capaz de fazer a Ariana Grande voltar a cantar”, escreveu um perfil. “O The Weeknd foi responsável pela última performance televisionada da Ariana e agora a empurrou para fazer mais um remix”, escreveu outro.

Ariana está concentrada na gravação do filme Wicked, produção baseada em um musical, que leva o mesmo nome.