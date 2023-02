Tons Vizinhos (MIS-PARANÁ)

A Agência Estadual de Notícias reuniu as principais novidades da programação das instituições culturais do Estado. Entre estreias, novidades e programações em cartaz, há opções gratuitas e livres para todos os públicos. Os museus também contam com diversas mostras já em andamento e que oferecem histórias para todos os públicos, passando pela arte de Poty Lazzarotto no MON aos desenhos de paisagens e autorretratos de Lange de Morretes no MUPA.

Museu de Arte Contemporânea (MAC-PR)

Como parte do encerramento da mostra “20 Anos de Faxinal das Artes: lacunas e processos”, o MAC-PR promove, no dia 24 de fevereiro, às 19h, uma visita mediada pelo curador e pesquisador Jhon Voese, em parceria com o Grupo de Pesquisa NAVIS, voltado à investigação teórica, histórica e crítica no campo das artes visuais. A visitação do público termina no dia 26. As demais exposições estão AQUI.

Museu Oscar Niemeyer (MON)

O MON dá início à programação do Mês da Mulher na próxima quarta-feira (01/03) com a Oficina “Laboratório de experiências: Tinta Acrílica”. Inspirada nas obras da artista Leila Pugnaloni, a atividade irá explorar as potências da tinta acrílica experimentando diversas formas de pintar. Sessões gratuitas às 13h30 e 15h30. As outras programações em cartaz estão AQUI.

Museu da Imagem e do Som (MIS-PR)

As tardes musicais do Tons Vizinhos estão de volta. O projeto do museu em parceria com a Escola de Música e Belas Artes do Paraná abre a primeira temporada de apresentações de 2023 na próxima quarta (01/03), às 18h, com o grupo Belas Trio, integrado por Eduardo Lobo na guitarra, Rodrigo Marques no baixo elétrico e Jean Pscheidt na bateria. A partir dessa retomada, o projeto semanal acontece todas às quartas-feiras, sempre no mesmo horário. A programação fixa está AQUI.

Museu Paranaense (MUPA)

O museu inaugura na próxima terça-feira (28), às 19 horas, a exposição “Mejtere: histórias recontadas” , resultado de um projeto iniciado em 2019 de curadoria compartilhada entre a instituição e indígenas. A mostra reverbera uma pluralidade de vozes indígenas a partir do encontro do grupo de bolsistas indígenas com o acervo do MUPA. Evento aberto ao público.

Já a performance “Advento”, de Castiel Vitorino Brasileiro, começa no dia 4 de março, às 19h30. A proposta da artista, que nos últimos anos vem despertando a atenção de muita gente no cenário artístico do Brasil e do mundo, é uma leitura performática de textos considerados sagrados.

As demais mostras estão AQUI.

Biblioteca Pública do Paraná (BPP)

Sábado Lúdico – Evento para crianças de 6 a 12 anos, voltado para o aprendizado de RPG e card games. Sábado (25), das 11h30 às 13h, na Gibiteca.

As Andanças por Terra e Mar do Cavaleiro da Ilha de Vera Cruz – Exposição do projeto de HQ virtual do artista gráfico André Caliman. Sexta-feira (24), das 8h30 às 20h, e sábado (25), das 8h30 às 13h, no hall térreo.

Cine Inclusivo – Sessões de filmes com audiodescrição para pessoas com deficiência visual. Títulos disponíveis neste mês: “A Casa da Mãe Joana” (classificação 14 anos), “A Mulher Invisível” (classificação 14 anos) e “Orquestra dos Meninos” (classificação 10 anos). Agendamento pelo telefone (41) 3221-4985. Sexta-feira (24), das 8h30 às 18h, e sábado (25), das 8h30 às 13h, na Seção Braille.

Mostra Rogai por Nós – A partir da próxima terça-feira (28/02), o hall da BPP recebe a mostra Rogai por Nós com 20 estandartes produzidos por artesãs do Grupo Folclórico Boi Barroso, de Antonina. As peças trazem orações, cantos e escritos poéticos que registram um pouco da cultura e da religiosidade da região.

Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG)

Teatro – Circus Machine – Apresentações dias 24 e 25 de fevereiro, às 21h; 3 e 4 de março (sexta e sábado), às 21h; 26 de fevereiro e 5 de março (domingos), às 19h, no auditório Salvador de Ferrante (Guairinha). Inteira: R$ 20,00; Meia: R$ 10,00 – Ticket Fácil.

Teatro – Itan e Tal – Apresentações de 28 de fevereiro a 2 de março (terça*, quarta e quinta), 9h30 e 14h30. Auditório: Salvador de Ferrante (Guairinha). Entrada gratuita.

Show – Call the Police – Apresentação dia 2 de março, às 21h, no auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão). Ingressos entre R$ 126,00 e R$ 327,00 – site da Bilheto.

A temporada de 2023 começa com a reapresentação de um dos grandes sucessos do ano anterior: “Terra Brasilis”. A montagem é uma parceria entre o Balé Teatro Guaíra e a Orquestra Sinfônica do Paraná e reflete sobre a identidade brasileira a partir do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, colocando em diálogo a dança contemporânea e a música barroca. As apresentações acontecem nos dias 3, 4 e 5 de março, com ingressos a R$ 20,00 e R$ 10,00. Ingressos no Ticket Fácil.

