O ator e cantor Drake Bell, de 36 anos, foi dado como desaparecido pelo Departamento Policial de Daytona Beach, na Flórida, Estados Unidos, nesta quinta-feira, 13. Segundo publicação na página do Facebook da polícia, a sua última localização conhecida do ator foi no dia anterior, pouco antes das 21h.

“Agentes estão à procura de Jared Bell, data de nascimento em 27/6/1986. Ele deveria viajar num BMW cinzento 2022 e a sua última localização conhecida é potencialmente a área de Mainland High School, em 12/4/2023, pouco antes das 21h”, anunciou a nota policial.

Agora, o departamento faz apelo para encontrá-lo: “Se souber onde ele está ou tiver alguma informação, por favor contate o detetive Jayson Wallace”.

Jared Drake Bell é conhecido pela atuação em séries de sucesso mundial como The Amanda Show e Drake & Josh, e também por sua carreira musical.