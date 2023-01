Framklin de Freitas

A programação de espetáculos do Natal de Curitiba Luz dos Pinhais 2022 terminaram no dia 23 de dezembro de 2022, mas a beleza das luzes natalinas pela cidade se estende até o início de 2023. Quem não conseguiu ver toda a decoração antes de o Papai Noel chegar, tem até 8 de janeiro para se programar. Também continuam até o segundo domingo de janeiro os nostálgicos carrosséis do Parque Tanguá e do Passeio Público, com passeios gratuitos para a criançada. O Passeio Público, que normalmente fecha nas segundas-feiras, ontem ficou aberto para a visitação. No Natal de 2022 não foram um, mas dois carrosséis que, com seus cavalinhos, fizeram e ainda fazem a alegria das crianças. O carrossel veneziano patrocinado pela Rede Condor, no Passeio Público, e o Carrossel de Luz Marista, no Parque Tanguá, seguem divertindo os curitibinhas até o próximo domingo. As árvores de Natal iluminadas na cidade também seguem armadas até o dia 8. São 40 árvores em Curitiba.