Auto de fundação de Curitiba é destaque da programação do final de semana – Foto Cido Marques

Este primeiro fim de semana de março, mês do aniversário de Curitiba, terá uma variada programação cultural. O principal destaque é o Auto da Fundação de Curitiba, que será encenado no domingo (5/3), às 12h, pela primeira vez no Memorial de Curitiba. Confira a programação aqui.

O espetáculo integra as comemorações dos 330 anos da cidade e traz para o palco um pouco de sua rica história, com 16 atores interpretando cenas e personagens importantes para a fundação de Curitiba, a terra de muito pinhão.

Além de assistir a este espetáculo, os curitibanos também poderão aproveitar os diferentes espaços da Fundação Cultural de Curitiba, que neste fim de semana contarão com atrações para todos os gostos, incluindo sessões de cinema, peças de teatro, dança e música.

Sexta-feira (3/3)

Um dos destaques desta sexta-feira (3/3) será a palestra O Noir nas HQs, pelo quadrinista André Caliman, autor do quadrinho O Irresistível Alvo, na Gibiteca de Curitiba, às 19h. Destinada a leitores, escritores, desenhistas, ou qualquer um interessado no gênero noir, o evento irá explorar aspectos do gênero, além conversar sobre o método de narrativa usado na sua última HQ.

Sábado (4/3)

Os cinemas da Prefeitura também terão grandes atrações no fim de semana, que contará com filmes clássicos, como Humoresque (1946), estrelando Joan Crawford, que será exibido na Cinemateca de Curitiba neste sábado (5/3), às 16h; e com filmes inéditos, como Close (2022) e Entre Mulheres (2022), que estreiam no Cine Passeio.

Domingo (5/3)

Já no domingo, além do espetáculo da fundação da cidade, o Memorial de Curitiba será palco da apresentação Capoeira: Arte de Brincar Dançando, das 10 às 11h, que apresenta este patrimônio cultural do Brasil, e inicia a programação do mês do Pavilhão Cultural, que também contará com grupos folclóricos indianos, árabes e ciganos.

Programação cultural deste fim de semana em Curitiba

MUSEUS

Sábado (4/3), das 15h às 16h

Visitas guiadas no Memorial Paranista

Local: Memorial Paranista (Parque São Lourenço, Rua Mateus Leme, 4700 – São Lourenço)

Classificação: Livre

Grátis

Sábado (4/3), das 10h30 às 12h

Mulheres de Bronze: A Representação dos corpos femininos no acervo do Memorial Paranista – Visita guiada temática

Local: Memorial Paranista (Parque São Lourenço, Rua Mateus Leme, 4700 – São Lourenço)

Classificação: 16 anos

Grátis

TEATRO

Domingo (5/3) – 12h

Auto da Fundação de Curitiba

Encenação sobre a história de Curitiba, com a participação de 16 atores que interpretam personalidades da época da fundação da cidade. O espetáculo que celebra os 330 anos da capital paranaense será apresentado aos domingos, no Memorial de Curitiba.

Local: Memorial de Curitiba (R. Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco)

CINEMA

Sábado (4/3) – 16h

Humoresque – Cineclube do Atalante

(Humoresque, EUA, 1946, drama, 125 min) Direção: Jean Negulesco.

Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

Classificação: 14 anos

Grátis

ETNIAS

Domingo (5/3) – 10h às 11h

Capoeira Arte de Brincar dançando

Local: Memorial de Curitiba (Rua Dr Claudino dos Santos, 79 – Centro)

Classificação: Livre

Grátis

ILUSTRAÇÃO E CULTURA GEEK

Sábado (4/3) – 16h

Lançamento do Quadrinho Debaixo D’água, de José Aguiar e Fernanda Baukat

Local: Gibiteca de Curitiba (R. Presidente Carlos Cavalcanti, 533 – Centro)

Classificação: Livre

Grátis