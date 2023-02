Nesta terça, 14, Lana Del Rey liberou o single A&W nas plataformas digitais. A faixa faz parte do álbum Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, que será lançado no dia 24 março.

Escrita pela própria artista e produzida por Jack Antonoff, a música tem sete minutos de duração e conta com elementos característicos de Lana como o toque melancólico.

O álbum de estúdio Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd é produzido por Antonoff e contará com 16 faixas, sendo que algumas terão as parcerias de Father John Misty, Jon Batiste, Tommy Genesis e a banda Bleachers. O single que dá nome ao projeto também já está disponível.

Lana Del Rey virá ao Brasil em junho, como headliner do MITA Festival, no Rio de Janeiro.