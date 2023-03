Babi Cruz levou o marido, Arlindo Cruz, à praia nesta sexta-feira, 10, e compartilhou registros do passeio por meio dos stories do Instagram.

“Bora viver. O sol sempre volta, sempre”, disse ela em uma das imagens. Em outra foto, Babi registrou o sambista ao fundo, sentado em uma cadeira de rodas, e escreveu: “Felicidade é um estado de espírito”.

Arlindo vive um período difícil para sua saúde. Ele sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em 2017 e, desde então, realiza tratamento em razão das sequelas da doença, que afetou sua a memória e capacidade de raciocínio.

O registro de Babi na praia foi feito cerca de duas semanas após ela ter assumido um namoro com outro homem, o empresário André Caetano, que trabalhou com ela durante a campanha para deputada estadual no Rio de Janeiro.

Na época, ela sofreu críticas nas redes sociais e chegou a se pronunciar sobre o assunto por meio de uma nota, na qual esclareceu que os cuidados com Arlindo, com quem é casada há 37 anos, são sua prioridade.