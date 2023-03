Baco Exu do Blues se apresentou em sintonia com o público do palco Adidas no começo da noite deste domingo, 26, no Lollapalooza Brasil 2023. O show começou com a introdução de BB King e personalidades negras eram exibidas no telão, como Elza Soares, Nelson Mandela, Muhammad Ali, Marielle Franco e Tupac Shakur.

Músicas como Sinto Tanta Raiva, Queima Minha Pele, Hotel Caro, Samba In Paris e Abre Caminho integraram o repertório, que encerrou com Flamingos.

Um dos pontos altos foi o trio de cantoras de backing vocal que acompanharam o cantor na apresentação, o que rendeu uma linda homenagem a Gal Costa, cuja imagem apareceu no telão em uma emocionada versão de Força Estranha.

Baco Exu do Blues revelou ter sofrido um estiramento na panturrilha, o que lhe impediu de descer do palco e ‘ir para a galera’ no meio do show.

Também houve tempo para uma indireta que pode servir tanto para seu caso, já que foi chamado para substituir Willow Smith (seu show foi cancelado faltando poucos dias para o festival), quanto ao cantor Drake, headliner do Lollapalooza Brasil 2023 que desmarcou sua apresentação de última hora mais cedo neste domingo. “Vou falar uma coisa para vocês: os artistas brasileiros não devem em nada para nenhum artista do mundo!”, disse.

O público captou o recado e entoou gritos de “Ei, Drake, vai tomar no…”.

Na sequência, Baco continuou: “Eles podem ter mais dinheiro e mais estrutura, mas eles não têm uma banda tão f*** quanto a minha e uma plateia tão f*** quanto vocês. Tô machucado em cima desse palco, mas estou dando o meu melhor para fazer tudo acontecer da melhor forma possível.”