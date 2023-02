Geraldo Bubniak/Arquivo Bem Parana

A contagem regressiva para o carnaval já começou. E há muitas opções para as crianças na Grande Curitiba. Desde os tradicionais bailinhos nos shoppings até edições alternativas, como a folia nerd e o carnaval rock.

O Bem Paraná separou 15 opções divertidas.

Shopping São José

A programação especial de Carnaval no Shopping São José já tem data marcada. Nos dias 18 e 19 de fevereiro, a partir das 15h, o Shopping vai promover o tradicional bailinho de Carnaval para crianças. Com uma estrutura exclusiva montada na praça de eventos, a festa vai contar com uma decoração especial, artigos carnavalescos, presença de personagens fantasiados e muita música ao embalo das clássicas marchinhas. Os pequenos também poderão curtir a apresentação do grupo Baquetá, que vai encantar a criançada com um espetáculo que mistura música, teatro e dança.

Shopping Curitiba

O Shopping Curitiba terá o Curitiba Folia. A programação será nos dias 18/2 (sábado) e 19/2 (domingo), totalmente gratuita, das 14h às 18h, no piso L2 (Largo Curitiba). A música ficará por conta da banda Os Viajantes no sábado e da banda Garibaldinhos e Sacis no domingo. O repertório contará com marchinhas e canções típicas carnavalescas para o público infantil. Nos dois dias, o Curitiba Folia terá distribuição de kits folia, desfile de fantasias, brincadeiras, camarim de pintura e muita animação. Será uma tarde inteira de programação para toda a família se divertir.

Shopping Crystal

O tradicional “Gritinho de Carnaval” realizado pelo Shopping Crystal, desde 2018, chega para a sua 6ª edição e promete trazer muita diversão para toda a família. O evento acontece no dia 19 de fevereiro, das 14h às 18h, na Praça Central. A participação é gratuita. A festa vai contar com camarim de pintura, oficina de lança confete, oficina de máscaras de carnaval e cabelo maluco. Além disso, a criançada vai receber confetes e serpentinas para colorir todo o ambiente com muita alegria. A entrada é gratuita.

Sunday Funday no ParkShoppingBarigüi

A primeira edição do ano do Sunday Funday será realizada no domingo (19) com uma programação repleta de folia com duas apresentações especiais da banda Tupi Pererê. A programação do Sunday Funday começa às 10h, em frente ao chafariz do PkB, com aulas de bike para família toda e aula de skate. Para os pequenos foliões, atividades no Espaço Kids e Espaço Baby, até às 18h, com Os Incríveis Recreadores. A animação do dia fica por conta do DJ Julio Mayo com muita brasilidade e a banda Tupi Pererê para o bailinho de Carnaval do PkB ficar animado com muita música brasileira e marchinhas carnavalescas. As atividades realizadas às 12h; 14h; 16h e 18h e a programação e vagas disponíveis podem ser conferidas no App Multi, no ícone “Atrações e Eventos”.

Shopping Jardim das Américas

Na próxima sexta (17) acontecerá o Bailinho de Carnaval do Shopping Jardim das Américas, das 18h às 20h, com brincadeiras, pintura facial e muita música. Basta colocar a fantasia e entrar na brincadeira, a entrada é gratuita. Já no sábado e domingo, dias 18 e 19, a programação conta com o Clubinho Kids de Carnaval, das 14h às 20h, com Oficinas de Máscaras e Pandeiros, para crianças de 4 a 12 anos. Também haverá Pintura Facial, das 15h às 17h. As inscrições poderão ser feitas gratuitamente no local, na Praça de Eventos – 2º Piso do Shopping.

Shopping Mueller

A animação está garantida no Carnaval Mueller 2023. Crianças e adultos irão se divertir no tradicional Bailinho com banda ao vivo e ao som das clássicas marchinhas de Carnaval. A programação começa no sábado, dia 18, com a apresentação da banda Garibaldinhos e Sacis. Já no domingo (19), quem comanda a festa é a banda Folia Boa. As atrações acontecem no Espaço de Eventos (piso L4), em sessões às 15h e às 17h, em ambos os dias. Além da folia do bailinho, o Mueller preparou uma programação especial para os pequenos. Entre os dias 18 e 21 (sábado, domingo, segunda e terça-feira) serão ministradas Oficinas Carnavalescas que irão ensinar a confeccionar máscaras, adereços de cabeça e instrumentos musicais. As atividades serão no piso L1, das 14h às 18h. Os eventos são gratuitos e, para as oficinas, as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas no local.

Madalosso

No dia 21 de fevereiro, terça-feira, o Restaurante Família Madalosso promove sua primeira Matinê de Carnaval. A festa conta com a curadoria e produção do Muralzinho de Ideias. A diversão vai acontecer das 16h às 20h e promete atividades incríveis, como: Marchinhas de Carnaval, Desfile de Bonecos de Olinda, Brincadeiras, Cortejo Musical, Kit Folia, Camarim de Maquiagem, entre outras surpresas. A folia ainda será abrilhantada pelo melhor da gastronomia italiana (com consumo cobrado à parte do ingresso da Matinê Infantil), além dos incríveis cenários que o Restaurante oferece para fotos com a criançada e o atendimento e entrega no padrão qualidade Madalosso. O valor para participar do baile é de R$25 para crianças de até 10 anos e R$35 para adultos. Os ingressos podem ser adquiridos no setor de eventos do Madalosso ou pela plataforma Sympla, (https://www.sympla.com.br/evento/carnaval-infantil-2023-familia-madalosso/1852844).

Carnaval Nerd

No dia 18 de fevereiro, Curitiba recebe o bloco do Carnaval Nerd, um evento que reúne o universo dos apaixonados pela cultura pop com a tradicional festa de Carnaval, uma das mais celebrações dos brasileiros. A ação terá concentração de público na Praça Zacarias, a partir das 10h, e seguirá, às 12h, pela Marechal Deodoro rumo a R. Dr. Faivre até o Shinobis – Pop Culture and Food. Chegando ao destino, a celebração continua com o Concurso de Cosplay, cujas inscrições podem ser realizadas diretamente no local, além de atividades como arco e flecha (conferir valor na hora), cama elástica (gratuito) e gastronomia.

Zombie Walk

A famosa Zombie Walk acontecerá no dia 19 de fevereiro. O ponto de encontro para o iníco está marcado para acontecer na Praça Osório, às 12h. A concentração para a marcha será a partir das 10h, com direito a The Walking Dog. O percurso passará pela Rua XV e seguirá até a Praça Santos Andrade. Na programação, estão previstos: maquiagem zumbi, shows de bandas locais e apresentação de bailarinos com a música “Thriller”, de Michael Jackson. Saiba mais aqui.

CarnaCultural de São José dos Pinhais

A Secretaria de Cultura de São José dos Pinhais promoverá nos dias 11 e 12 de fevereiro o CarnaCultural 2023, com a 16ª Edição do Carnaval de Bonecos, shows, desfile de carnaval e matinê para as crianças. No domingo do dia 12, das 14h às 15h, acontecerá a matinê com atrações infantis e premiação da melhor fantasia, e das 15h às 19h o encerramento do CarnaCultural 2023 com shows culturais e musicais. O desfile de carnaval com o trio elétrico iniciará às 19h do dia 11 (sábado), com saída da Usina da Música e trajeto até a Rua Voluntários da Pátria (atrás do shopping). No mesmo dia, das 16h às 19h os foliões terão shows no palco montado, e das 19h às 21h a programação contará com desfile ​​​​​das 21h às 22h e fechamento com show.

Museu da Vida

Até o dia 26 de fevereiro, o Museu da Vida promove uma série de atividades recreativas para as crianças e famílias que não fazem questão de pular carnaval com música, mas amam uma boa brincadeira. Tem torta na cara, skibunda, cabelo maluco e gincana em família. As atividades acontecem a partir das 15h em todos os sábados e domingos. Não é preciso fazer inscrições para as atividades, apenas o pagamento do ingresso para o público adulto (R$20). Crianças até 6 anos não pagam. O local tem estacionamento gratuito.

Matinê Kids do CarnaRock

O Hard Rock Curitiba, em parceria com a Bobdi Boo, vai oferecer no dia 20 de fevereiro com o CarnaRock. A Matinê Kids que acontece a partir das 14h no espaço. A Bobdi Boo é uma casa de fantasias e roupas temáticas que vai deixar a festa ainda mais animada.

Oficinas de Carnaval do Souq Curitiba

O Souq Curitiba, o maior complexo gastronômico da cidade, vai oferecer em seu espaço kids uma programação repleta de oficinas para os pequenos se divertirem enquanto os pais curtem o ambiente. Serão quatro dias de atividades entre 18 e 21 de fevereiro. Oficina do Cabelo Maluco (a R$19,90) e Camarim de Pinturas (a R$12) são as atrações oferecidas. O atendimento nas oficinas será feito por ordem de chegada. Não é necessário fazer inscrição antecipada.

CarnaVale na Ópera de Arame

Bloquinhos, marchinhas, cortejo e muita música marcam o tradicional festejo de Carnaval do Vale da Música, da Ópera de Arame. A programação acontece nos dias 18 e 19 de fevereiro. No Palco da Ópera, a festa começa às 13h30 com o Bloquinho “Mamãe eu quero” especialmente para os pequenos. Às 15h30, o Elétrico Trio Show vai trazer um repertório de cantigas e marchinhas. No dia 20, quem vai comandar a festa será o pessoal do Garibaldinhos, bloco infantil carnavalesco. Do dia 18 ao dia 21, além da programação do Palco, o público ainda pode contar com um cortejo montado especialmente para o Vale da Música. As primeiras 80 crianças que vierem fantasiadas, receberão um brinde.Valor para entrada no Vale da Música: R$15 inteira e R$7,50 meia-entrada.

Petrisserie

A Petrisserie lança uma programação especial para a família toda curtir o calor e pular o Carnaval. O espaço inaugurado no ano passado nas Mercês reúne gastronomia, arte e cultura, e em fevereiro também oferece atrações dedicadas especialmente à criançada. Nos dias 18 (sábado) e 20 (segunda), os pequenos terão a oportunidade de viver um resgate das festas de Carnaval, com matinês embaladas pela trupe Tupi Pererê. Formado por artistas da área da música e das artes cênicas, o grupo canta e encanta crianças de todas as idades. Com projetos artísticos voltados à infância, eles mantêm o aprofundamento pedagógico e o olhar crítico das produções. Muitas das histórias contadas e cantadas pelo grupo surgem das experiências que colhem do trabalho como professores, na sala de aula, do contato direto com os pequenos. Será das 14h às 18h Ingressos: Uma criança (até 12 anos) + um adulto = R$ 30, Criança (até 12 anos) = R$ 15 e Adulto = R$ 20. Na Rua Ten. João Gomes da Silva, 405 – Mercês.