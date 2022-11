Divulgação/Assessoria de Imprensa

A festa itinerante The 13 Night desembarca na RW Club neste sábado (12/11), trazendo como destaque da programação a DJ Morgana Ferrer, uma das mais festejadas da cena noturna paulistana. O evento traz duas possibilidades de dress code: ou fantasia ou “all black”. Quem for fantasiado concorre a prêmios pela melhor caracterização. A noite terá ainda decoração típica do Halloween.

Morgana Ferrer é residente do club Carat, em São Paulo. Ela transita por variações do house como deep, tech, afro e melodic, além da house music mais clássica. Conta com um histórico de passagens memoráveis pela RW Club e ainda figura com frequência nos line ups de casas paulistanas de sucesso como Tetto e Antonella. Seu currículo internacional destaca apresentações em clubes que são referência mundial, como o Nikki Beach, em Saint-Tropez, França.

Exclusivamente nesta festa, no começo da noite dois DJs especializados em funk entram em cena na RW: Mitro e CZ, que tocarão ao estilo “open format”, isto é, misturando ritmos. Além do funk, mega funk e tech house entram na fusão musical.

RW Club

Data: Sábado (12/11)

Hora: a partir das 21h30

Atrações: Morgana Ferrer, CZ, Mitro e Brisac (warm up)

Local: Grand Mercure Curitiba Rayon (Rua Visconde de Nácar, 1424 – Centro, Curitiba – PR)

Informações e reservas de camarotes: (41) 9 9912-3223

Ingressos antecipados (primeiro lote): a R$ 80 (masculino) e R$ 60 (feminino)

Vendas: www.sympla.com.br/evento/saturdayrw-12-novembro-2022/1781548