Balé Teatro Guaíra e Orquestra Sinfônica do Paraná abrem a temporada 2023 com Terra Brasilis – Coreografia Outras estações

A temporada do Guaíra de 2023 começa com a reapresentação de um dos grandes sucessos do ano passado: “Terra Brasilis”. A montagem é uma parceria entre o Balé Teatro Guaíra (BTG) e a Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP) e reflete sobre a identidade brasileira a partir do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, colocando em diálogo a dança contemporânea e a música barroca. As apresentações acontecem nos dias 03, 04 e 05 de março, com ingressos a R$ 20,00 e R$ 10,00.

