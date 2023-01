Divulgação/Assessoria de Imprensa

Quem ainda não conferiu as apresentações do espetáculo de circo promovido pelo projeto Tenda Circo vai poder aproveitar as últimas apresentações. E desta vez, as cidades contempladas serão o Balneário de Gaivotas, Caiobá e Matinhos na sexta (27), sábado (28) e domingo (29), respectivamente. O projeto é realizado pela Agência Canal, Governo do Paraná, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania, com patrocínio da Copel e leva a magia do circo através de show de mágica, malabares, equilibrista, apresentação com tecido, além de uma oficina gratuita para as crianças.

A Tenda Circo é um projeto cultural que visa espalhar toda magia circense para as famílias paranaenses. A missão do projeto é propagar cultura, diversão e o tom descontraído e leve que o circo é capaz de proporcionar. Essa é a terceira edição do projeto, que já atraiu mais de 10 mil espectadores.

“A realização do Tenda Circo contribui para a democratização e descentralização da cultura, possibilitando que turistas e moradores da região possam assistir a um espetáculo cultural gratuito e cheio de encanto”, afirma Aldo Malucelli, Diretor da Agência Canal.

As apresentações possuem duração de cerca de 60 minutos e trinta minutos antes de começar os espetáculos as crianças e adultos podem participar ainda de uma oficina de circo também de graça. Nela, os participantes poderão experimentar as técnicas circenses, aplicadas de forma lúdica e descontraída, desenvolvendo e reforçando capacidades relacionadas às suas rotinas no dia a dia.

Para participar basta chegar ao local no horário marcado. Confira o cronograma de apresentações abaixo: