A banda anglo-brasileira Marine Kulture, apresenta nesta sexta-feira (3/3) o show de lançamento de seu novo trabalho, o vinil Born of Flowers, no bar Luz De Fuego, em Curitiba. Segundo show da turnê brasileira, a noite terá a discotecagem de Bolachas Abusadas e Foothead, que fará uma surpresa para os fãs de David Bowie: uma noite ao som dos compactos do camaleão do rock.

