Banda Banks. (Foto: Leo Karann)

O eterno Rei do Rock é a inspiração do começo de semana no Sheridan´s Irish Pub. Nesta segunda-feira, a casa traz o cantor Rogério Cordoni com seu especial inspirado no imortal Elvis Presley para abrir a semana. Depois, a variedade musical toma conta, com espaço para uma homenagem ao Roupa Nova, festa de 15 anos do grupo Banks, rock clássico e uma noite dedicada às “farofas” roqueiras. Na sexta-feira, a Banda Banks faz um show especial em comemoração aos seus 15 anos.

