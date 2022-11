Nova formação do Blindagem: álbum fundamental na trajetória (Celso Alexandre Kruger)

“Blindagem ainda Mais Verde” é o show que a banda apresentará no Guairão no próximo domingo, dia 6, às 19 horas. No show, a banda vai executar as músicas na ordem e arranjos originais do LP “Até Mais Verde”, e na sequência, apresentará outros clássicos de sua trajetória, além de algumas surpresas. Uma delas já foi anunciada pela banda em suas redes sociais: a remasterização e relançamento do álbum em vinil, com cópias limitadas, em vinil verde translúcido e capa dupla.

