Foto: Christopher Ferguson/Divulgação

O Hoodoo Gurus saiu das praias da Austrália para conquistar o mundo nos anos 80 e 90. Seu rock australiano conquistou principalmente os surfistas da época, e ao lado de nomes como Spy vs. Spy, Australian Crawl e Gang Gajang, os Hoodoo Gurus se sagraram no Brasil como uma das bandas mais populares do rock australiano da época. Após 26 anos, eles voltam ao país com sua formação original e com a turnê que celebra seus 40 anos de carreira. Com realização da Prime e Chantilly Entertainment, o Hoodoo Gurus faz uma escala em Curitiba no dia 15 de abril em uma apresentação histórica no White Hall Jockey Eventos (R: Dino Bertoldi, 740), a partir das 22horas, com seus grandes sucessos e com direito a convidado especial, os catarinenses do Dazaranha.

