Juca Muller

Um evento para toda a família, com duas bandas icônicas das décadas de 60 e 70, trazem ao palco do Guairão grandes clássicos que vão da MPB ao rock n roll, celebrando a época de ouro da música brasileira, com os melhores hits da Jovem Guarda. O festival “Jovens Tardes – A Festa da Jovem Guarda”, que acontecerá no dia 18 de junho, no Teatro Guaíra, em Curitiba, contará com a presença dos grupos Golden Boys e The Fevers, expoentes da jovem guarda no Brasil. O objetivo do festival é promover um encontro de gerações, atraindo o público que acompanha as bandas desde o início da carreira até os fãs que foram surgindo no decorrer da trajetória, em uma noite dedicada a reviver os clássicos da época. Os ingressos estão à venda pela Disk Ingressos.

As bandas prometem uma viagem ao passado, tocando os grandes sucessos de suas carreiras, editando uma grande festa da Jovem Guarda, trazendo ao palco clássicos como “Mar de Rosas”, “Vem Me Ajudar”, “Agora Eu Sei”, “Alguém Na Multidão”, “Pensando Nela” e “Erva Venenosa”, além de inúmeros outros, que não poderão faltar. O show que conta com mais de 2h de duração, promete embalar os apaixonados por essa época brilhante e dançante.

GOLDEN BOYS

A Golden Boys que completou 60 anos, segue na estrada, desde 2020, com uma série de atividades que marca a trajetória da banca. Além de um novo show, eles lançaram CD e DVD com toda a história dos meninos de ouro. Na formação atual, os três irmãos, Renato, Ronaldo e Mário Correa (irmão que integrava o Trio Esperança e que ocupou o lugar de Roberto Correa, após o seu falecimento), acompanhados pelos filhos Beto Filho, Bruno Galvão, Diego Saldanha e Pedro Moraes.

Eles, que tiveram grandes canções regravadas por artistas consagrados, são também produtores de discos. Canções como “Meu Romance com Laura”, a primeira gravação, em versão para o português “Pensando Nela”, “Erva venenosa”, ”Andança”, “Minha Marisa”, “Avenida Atlântica”, “Menina Linda”, “Não Te Esquecerei”, “Feche os Olhos”, entre outros.

THE FEVERS

A banda The Fevers, que teve muita influência de Elvis, Beatles e Rolling Stones, destacaram-se gravando grandes versões de sucessos internacionais, acompanhando a evolução do mercado musical, onde mantinham a pegada de rock n’ roll, mas sempre com ritmo dançante, com um toque de contemporaneidade aos novos trabalhos, seja na tecnologia instrumental ou na adaptação de suas obras às novas mídias.

Emplacaram inúmeros hits nas principais paradas de sucesso do País: “Já Cansei”, “Agora Eu Sei”, “Cândida”, “Vem Me Ajudar”, “Mar de Rosas”, “Sou Feliz”, “Nathalie”, “Alguém Em Meu Caminho”, “Hey Girl”, “Sou Assim”, “Pra Cima, Pra Baixo”, “Elas Por Elas”, “Guerra dos Sexos”,“Por Causa de Você”, entre outras, incluindo “Trem da Alegria” e tantos outros.

Ao longo das décadas de estrada a banda conta com uma extensa discografia, incluindo compilações de sucesso, atingindo inúmeras premiações, entre elas: 29 discos de ouro, 5 discos de Platina, 3 discos de Platina Duplo e 1 disco de Diamante, além do Prêmio Sharp como “Melhor Grupo Musical Do Brasil’.

SERVIÇO:

Jovens Tardes – A Festa da Jovem Guarda (The Fevers e Golden Boys)

Data: 18 de Junho – Domingo

Horário: abertura do teatro – 18h/ Início do show – 19h

Local: Teatro Guaíra – (R. Amintas de Barros, S/N – Centro, Curitiba – PR).

Classificação etária: LIVRE

Realização: MG Entretenimento, Trilha Entretenimento e Branco Produções

Ingressos: a partir de R$ 99,00 a meia-entrada (2º balcão) até R$ 374,00 a inteira na plateia A + taxa administrativa da Disk Ingressos.

** A meia-entrada é válida para Doadores de Sangue devidamente comprovados, Estudantes devidamente comprovados, Idosos conforme Lei, PNE, Portador de Câncer e Professor.

** IMPORTANTE: Serão exigidos os documentos e comprovantes que constam nas respectivas leis.

** OS DESCONTOS NÃO SÃO CUMULATIVOS.

Pontos de venda: Disk Ingressos (Call Center 41 3315-0808). Site do Disk

Link para compra: https://www.diskingressos.com.br/evento/4758/18-06-2023/pr/curitiba/jovens-tardes-a-festa-da-jovem-guarda

INFORMAÇÕES: diskingressos.com.br