YouRock Bar (Crédito: Divulgação/YouRock Bar)

Acontece neste sábado (8), das 20h às 3h, a Glam Slam Party no YouRock Bar. Está é a terceira edição do evento e homenageará a banda de rock Skid Row, com direito a sorteio de ingressos para a apresentação do grupo que acontece em Curitiba no dia 28.

O som fica por conta das bandas Heart Sting em um especial Kiss e Scorpions, e GLAM SLAM JAM e convidados. Nas pick-ups, pela primeira vez estarão os irmãos Leandro e Alexandro – do canal Alma Hard – com o melhor do Hard Rock e AOR, além dos DJ’s Danny Poison e Darlanzzinho.

Os ingressos antecipados custam R$30 + taxas – a compra antecipada da direito a um Jack n’ Coke, como welcome drink – e podem ser adquiridos através do site https://www.sympla.com.br/evento/glam-slam-curitiba-chapter-iii-youth-gone-wild/1920124 , ou ainda na portaria na hora do evento, por R$40.

SERVIÇO GLAM SLAM PARTY – YOUROCK BAR

Quando: 08 de abril.

Horário: das 20h às 3h.

Endereço: Rua Piquiri, 390 – Rebouças

Horários de funcionamento: de terça a quinta-feira das 18h à meia noite, sextas das 18 à 02h, sábados das 18h à 02h e domingos das 16h à meia noite.

Informações e reservas: +55 (41) 99233-4340

Estacionamento: não tem

Formas de pagamento: em dinheiro, via PIX, cartões crédito e débito.