Legião Urbana Cover (Divulgação)

No Sheridan’s (Rua Bispo Dom José, 2295 – Batel), esta sexta-feira (20) terá a banda República Pine, que apresenta músicas de grandes destaques do rock alternativo – como Stone Temple Pilots, The Strokes, Queens of the Stone Age e Arctic Monkeys. Ainda na sextam, o Heartfield toca versões de Scorpions, Journey, Van Halen, Bruce Springsteen e Billy Idol, entre outros. No sábado (21), o quarteto Rockerland toca um especial recheado com os clássicos da banda The Cult e outras faixas do rock clássico. O Silvermoon faz uma apresentação dedicada ao pós punk e new wave. E o Kill The Sheep traz o grunge e rock alternativo.

Leia a matéria completa no Barulho Curitiba clicando aqui