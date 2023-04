O Big Brother Brasil está em seus momentos finais e na noite desta sexta-feira, 21, o último paredão da temporada foi formado com Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa. As duas menos votadas ganham uma vaga no pódio final, com Amanda que já está na final após Prova da Finalista realizada também nesta sexta.

O resultado do 18º paredão ocorre neste domingo, 23.

Ao vencer a Prova da Finalista, com 17 horas e 47 minutos de resistência, Amanda não apenas ganhou um carro, como também garantiu o seu lugar na grande Final do BBB 23, que ocorre dia 25 de abril.

Os 100 dias de programa vão garantir um prêmio maior do que das edições anteriores este ano, isto por conta da dinâmica do ‘Modo Stone’ acrescentada ao jogo.

O desafio, que não fixa um valor ao prêmio, determinou no início do jogo um valor inicial de R$ 1,5 milhão depositado pela empresa, que foi aumentando conforme os paredões foram passando. A cada dia de resultado da berlinda, três participantes sorteados palpitavam sobre quem sairia do jogo e cada acerto aumentava o valor do prêmio.

Na última quinta-feira, 20, as sisters Aline, Amanda e Bruna fizeram suas apostas onde cada uma tinha três moedas com valor de R$ 20 mil cada. Com os acertos em Ricardo como eliminado, mais um bônus de R$100 mil a mais da Stone, o prêmio aumentou em R$ R$ 240 mil e para 2,82 milhões de reais.