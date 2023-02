Boninho atiçou a curiosidade do público na madrugada desta quarta, 22, sobre um intercâmbio entre o BBB 23 e o La Casa de Los Famosos. O diretor compartilhou um vídeo postado por Ronald Day, presidente da Telemundo, emissora responsável pelo reality de confinamento semelhante ao Big Brother.

“Atenção, Brasil. Quem quer vir de #BBB23 Brasil para a casa das celebridades em #Telemundo EUA? Você está pronto @jbboninho? VOCÊ ESTÁ PRONTO? Você está pronto? Vamos brincar com essa troca? Vamos trocar celebridades entre os dois shows”, escreveu Day na postagem.

Clique aqui

Semana Turbo

Para movimentar o jogo no BBB 23, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou uma “Semana Turbo” no reality. “Ela começa na quinta-feira com o Big Fone tocando à tarde. Quem atender vai ganhar o Poder Supremo. Na própria quinta, teremos uma Prova do Líder ao vivo. Na sequência, a formação do Paredão relâmpago”, disse o jornalista.

O apresentador revelou que no sábado, 25, haverá uma eliminação. “Na sequência, ainda no ao vivo, a gente faz mais um Big Fone, valendo uma imunidade e uma indicação ao Paredão”, completou. Na manhã de domingo, 26, acontece uma nova prova que vai definir tanto o novo Líder quanto o novo Anjo. “À noite, formamos um novo Paredão com Prova Bate-Volta e, na terça-feira, sai mais uma pessoa”, finalizou a explicação.