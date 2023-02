O clima na casa do Big Brother Brasil 23 ficou tenso na madrugada deste sábado, 25. O que começou com uma festa com Pedro Sampaio terminou com briga de gritaria.

Cara de Sapato decidiu tirar satisfação com Fred Nicácio após Gustavo revelar que o médico sugeriu que seus aliados votassem no lutador. A conversa, no entanto, se transformou em um conflito

Bruna se envolveu no meio da discussão e gritou com o médico. Além disso, Key Alves demonstrou, novamente, sentir ciúmes de Gustavo com Larissa e o confrontou. Veja tudo que aconteceu na madrugada no BBB 23

Cara de Sapato X Fred Nicácio

Após Pedro Sampaio se apresentar no reality show, Gustavo contou para Cara de Sapato que Fred Nicácio sugeriu que seu grupo votasse no lutador.

Então, posteriormente, Sapato decidiu indagar o médico, que quis saber quem havia contado para ele essa intenção de voto. “Mas aí alguém te fala alguma coisa sobre mim e você acredita?”, questionou Fred.

“Olha o que você está fazendo, Sapato. Fofoquinha, historinha. De larga e traz”, completou Fred Nicácio. “Você não mudou sua atitude”, rebateu o lutador, que também chamou o médico de “babaca”.

Bruna X Fred Nicácio

Bruna, que assistia a briga, foi instigada por Nicácio. No entanto, a primeira discussão foi encerrada e Fred foi levado para a sala da casa. Mas, a atriz não gostou da atitude do brother e foi tirar satisfação dentro do cômodo.

“Para de história, Bruna, você adora se meter em intriga dos outros”, afirmou o médico. “Quer gritar mais? Sobe aqui no palco, amor”, continuou Fred Nicácio, apontando para a mesa de centro da sala.

“Você quer gritar? Eu sei gritar mais alto. Você quer dar show? Eu sei dar mais show. Você é um babaca”, respondeu Bruna Griphao. Com o fim da briga, o brother comentou com seus aliados: “Ela quer se meter em intriga, intriguenta. Pinscher raivoso, o máximo que faz é morder calcanhar”.

Ciúmes de Key

Na festa, Gustavo dançava com Fred quando Larissa se aproximou para se juntar aos dois. O fazendeiro, então, se afastou. Mas foi o suficiente para a jogadora de vôlei cobrar o brother:

“Estou vendo essas suas brincadeiras suas com ela”. Gustavo tentou se justificar, mas Key insistiu: “Não sei porque você faz essas graças”.