Na tarde desta sexta-feira, 17, o participante Bruno Gaga apertou o botão de desistência do Big Brother Brasil 2023. O brother disse que estava com saudades da família e afirmou que chegou ao “limite”.

Instantes antes, outros integrantes da casa perceberam a movimentação de Bruno e tentaram impedi-lo, mas sem sucesso.

Após apertar o botão, Bruno foi consolado por seus colegas de confinamento. Alguns minutos depois, ele foi chamado ao confessionário e se despediu da casa aplaudido pelos brothers.

“Estou desistindo por uma pena, não sei se por uma fatalidade. Cheguei ao meu ápice da ansiedade. Coisa que eu nunca senti lá fora”, justificou no confessionário.

Bruno disse que, quando se inscreveu no programa, queria mudar a história de sua família e agradeceu ao fato de ter sido um dos selecionados para o reality.

“Mas, depois disso, com pressão psicológica do jogo e com críticas que, assim, e já escuto lá fora. Todo mundo dizendo ‘Bruno, você é um personagem, você não é real, você é VTzeiro, biscoiteiro’. Esse é meu jeito e eu não mudaria nunca, mas foi muito além. Aqui gera muito medo e insegurança”, disse.

Em seguida, completou que sentiu muita tristeza e saudade e que “não estava suportando mais”. “Quando eu me perdi dentro de mim, disse: ‘meu Deus, não sou assim, não quero mostrar pro Brasil esse Bruno apagado, porque não sou isso”, falou.

Repercussão na casa

Depois da saída de Bruno, o big boss mandou um recado para o restante da casa: “Atenção. Como vocês já perceberam o BBB é jogo é para os fortes. Agora vocês têm menos uma pessoa para concorrer ao prêmio. Coloquem as coisas do Bruno na despensa, e jogo que segue”.

Aline, que passou a primeira semana de confinamento algemada a Bruno na dinâmica de duplas, chorou bastante com a saída do brother. A desistência não demorou a ser o assunto na casa e boa parte dos participantes comentaram onde estavam quando ele apertou o botão.

Trajetória de Bruno Gaga

Bruno Nogueira ganhou o apelido “Gaga” por ser grande fã da cantora norte-americana Lady Gaga. Ele tem 32 anos, é natural de São José da Laje, no estado de Alagoas, e trabalhava como atendente de farmácia antes de entrar no programa.

No BBB 23, formou dupla com Aline Wirley durante a primeira semana. A convivência foi de altos e baixos, já que a cantora se irritou com algumas atitudes do brother. Apesar disso, a dupla foi a vencedora da primeira Prova do Anjo do reality.