Boninho revelou, nesta segunda-feira, 9, que a Casa de Vidro do Big Brother Brasil 23 já começa nesta terça-feira, 10. O diretor do reality show da Globo compartilhou um vídeo nas redes sociais nesta manhã, que foi deletado posteriormente.

Porém, a Globo confirmou a dinâmica que acontece no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Os participantes irão disputar a preferência do público e interagir com os visitantes do local para conseguir uma vaga na competição que começa no dia 16.

Os detalhes da dinâmica serão explicados na noite desta segunda-feira, pelo apresentador Tadeu Schmidt, que durante o intervalo da novela Travessia.

Ele irá anunciar o horário de início da casa e os detalhes da ação. Esta é a primeira vez que a casa de vidro acontece antes da estreia do programa, algo inédito na história do reality.

No entanto, no vídeo publicado pelo diretor do programa, alguns detalhes da dinâmica já foram adiantados: “É super simples. Escolher um casal uma dupla. E está aí a grande brincadeira. Esse é o comecinho para vocês entenderem o que vai começar”.