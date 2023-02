A Prova do Líder do Big Brother Brasil 23 começou na noite desta quinta-feira, 16, e seguiu até a tarde desta sexta-feira. A competição foi vencida por Cézar Black, que resistiu por 15 horas.

Ele competia com Aline Whirley, que cochilou e acabou sendo eliminada da disputa. Na prova, os brothers ficaram sentados em um carrinho de supermercado, enquanto giravam na plataforma e recebiam alguns jatos de fumaça.

Os participantes reclamavam, principalmente, do jato com gelo. Como esperado, a madrugada do desafio foi tensa.

Os primeiros a desistir da prova tiveram de enfrentar consequências que iam desde não participar da Prova do Anjo até cair direto no paredão.

Após passar mal, Fred teve de deixar a dinâmica e sorteou a temida consequência de enfrentar a berlinda. A prova, no entanto, foi criticada nas redes sociais, pois internautas flagaram Nicácio e Cezar cochilando durante o desafio.

E uma das principais regras é manter os olhos abertos. A palavra “injusto” esteve entre os assuntos mais comentados da rede, com usuários pedindo pela eliminação dos participantes.