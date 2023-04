A madrugada no Big Brother Brasil 23 foi marcada por alfinetadas e conversa sobre estratégias. Com a formação do paredão cada vez mais próxima, os ânimos dos brothers ficaram à flor da pele.

Cezar Black trocou de quarto e foi dormir no deserto, Ricardo ouviu uma conversa de Fred e Domitila revelou sua nova mira. Veja o resumo do que aconteceu no BBB 23:

Cezar Black no quarto deserto

Depois de ganhar a prova do anjo e colocar Amanda e Aline no monstro, Cezar decidiu dormir no quarto deserto e o clima ficou tenso.

Houve briga por cama e troca de provocações na madrugada entre os brothers. Mais tarde, enquanto as sisters conversavam sozinhas no quarto, Amanda sugeriu uma estratégia para recuperar o cômodo e fazer com que Cezar saia de lá.

Ricardo ouve conversa sobre ele

Ricardo, que usufrui dos poderes do líder da semana, viu pelo quarto que Domitila e Fred estavam conversando sobre jogo na cozinha e o participante decidiu se esconder na escada para ouvir tudo.

Deitado no corredor, Ricardo ouviu Domitila falar que não ia aceitar que Cezar “desonrasse o seu nome”, afirmou que o enfermeiro é sua opção de voto e confessou ter dado “alvo” para ele no Queridômetro.

Ela se mostrou inconformada por Cezar ter se magoado com ela por confessar que não o imunizaria.