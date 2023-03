Neste sábado, 4, mais uma Prova do Anjo marcou o Big Brother Brasil 23. Desta vez, todos jogaram, exceto o Líder Fred. Contudo, quem levou a melhor pela segunda vez consecutiva foi MC Guimê. Vale relembrar que o cantor também foi destaque nas duas últimas dinâmicas do Big Fone, ao atender as ligações.

Como direito, MC Guimê escolheu Cara de Sapato, Amanda e Ricardo, para o Almoço do Anjo. Já Marvvila e Gabriel Santana foram consagrados por ele ao Castigo do Monstro. No domingo, 5, o cantor ainda terá a missão de imunizar um participante.

Quarto Deserto contra Ricardo

Apesar da vitória do integrante do Quarto Deserto, a tarde foi marcada por uma confusão entre os aliados. Tudo começou quando Ricardo foi apontado pela parceria com Sarah Aline, do time adversário. Vale destacar que ele, inclusive, foi o único escolhido do Quarto Deserto para o VIP durante a liderança da psicóloga.

“Sua parada com a Sarah é uma parada genuína, e eu não posso julgar isso. Desculpa, mas você está numa situação que é completamente diferente de todo mundo aqui”, opinou Cara de Sapato, observando que foi sincero com os amigos quando teve outra prioridade no jogo.

O biomédico alegou que essa é sua forma de jogar. Além disso, expôs um acordo com Gustavo de não se votarem. A confissão, entretanto, surpreendeu e revoltou o grupo, que julgou como errada a atitude secreta, destacando que isso pode ter mudado o rumo das votações passadas.

Irritado, Fred se exaltou: “Você é um jogador. Isso é ‘sabonetar’, ‘sabonetão’. ‘Sabonetava’ lá e ‘sabonetava’ aqui. A gente tinha acordo entre nós, mas você tinha vínculo lá que o cara te defendia. Mano, parabéns, você vai começar a pagar por isso agora”.

Todo o grupo apoiou a fala de Fred. No entanto, o biomédico seguiu na defensiva: “Assumo meus BOs. Eu nunca deixei de votar em ninguém aqui com o grupo”.

Logo após a discussão, Ricardo desabafou com Sarah. “Parece que não entrou na cabeça deles que o jogo aqui é um só. Grupo é consequência. Quando percebi isso comecei a jogar sozinho. E o que eu fiz não foi jogo sujo”, declarou.

O brother ainda destacou ter dito que não vota na psicóloga e afirmou que os membros do Quarto Deserto agora são seus alvos. “Tenho mais motivos para votar em gente lá de dentro. E é bom que aconteça isso logo! Enfrento qualquer um dali. Só não quero enfrentar o Guimê, porque ele é meu parceiro, mas o resto eu enfrento todo mundo ali, não tenho medo de ninguém, esses pipoqueiros, saboneteiros”, disse.

Na cozinha, MC Guimê aconselhou Ricardo sobre a situação, afirmando carinho do grupo por ele. “Reflita isso aí. […] A partir do momento que eu toco a sua mão e falo: ‘Nós temos esse acordo’, as coisas ficam mais sérias”, observou.

Ainda na defensiva, Ricardo disse que pensará sobre o assunto. “Você está tendo sua visão, tá ligado? Eu preciso parar pra refletir isso aí. Eu não vou pedir desculpa sem eu sentir que eu não tenho que pedir, não”, respondeu.