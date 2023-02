Os participantes do Big Brother Brasil 23 curtiram mais uma festa na noite da última sexta-feira, 3. A ocasião contou com shows de Menos É Mais, Simone Mendes e Felipe Araújo. Contudo, o clima na casa ficou tenso após o evento.

Tudo começou quando os “inimigos do fim” decidiram fazer um pós-festa nos quartos e entraram agitados nos ambientes, acordando os participantes que estavam dormindo. A brincadeira ultrapassou o limite, quando alguns decidiram abrir as malas dos colegas para espalhar as roupas.

Na ocasião, aqueles que estavam dormindo se irritaram e criticaram a bagunça. “Gente, não. Assim não! (…) É uma palhaçada”, declarou Aline Wirley. Larissa, então, apoiou a cantora: “Tem gente que está dormindo. É só respeito”.

Em outro momento, Larissa voltou a reclamar e acabou se desentendendo com Bruna Griphao. “Pra mim não faz sentido, Lari, ontem você fez a mesma coisa e hoje quando eu tava dormindo aqui no quarto ninguém me deixou dormir porque ficou batendo a porta do quarto 80 mil vezes”, rebateu a atriz.

No Raio-X deste sábado, 4, Tina criticou o ocorrido. “Estou quase surtando, não estou gostando dessa palhaçada de ficar me acordando. Acho uma total falta de respeito, nunca fiz com ninguém aqui em casa. (…) Fiquei extremamente chateada sobre ontem, só queria deixar isso claro. Que ódio”, reclamou.

Aline também desabafou sobre o assunto no confessionário. “Não vejo brincadeira nisso, acho irresponsável. Aconteceu um episódio ontem à noite e eu dormi mal”, declarou.

Nesta manhã, a situação seguiu como motivo de desentendimento entre os participantes; entenda e veja tudo o que rolou durante a madrugada de festa.

Acerto de contas

Cara de Sapato aproveitou a manhã para reunir os amigos para um acerto de contas sobre a situação passada. “Pegou muito mal. (…) Eu fiquei chateado”, pontuou.

“É muito complicado. Depois vem e pede desculpa, mas fica assim, quero ver mudar. Vocês têm que se cuidar. Tá todo mundo com ressaca moral, sem limite, sem responsabilidade”, concordou Aline.

Trocas de selinhos e beijão

Apesar do desentendimento pós-festa, o evento foi marcado por animação e beijos. Em meio a uma brincadeira, Sarah Aline e Ricardo trocaram selinho, entretanto, a sister acabou formando outro casal.

Mais tarde, Sarah e Gabriel Santana protagonizaram um beijão no meio da pista de dança. Após o fim da festa, o novo casal trocou carinhos na cama do Quarto Fundo do Mar.

Disputa por Gabriel Santana

Antes de beijar Sarah, Gabriel foi alvo de investidas de Bruno, mas não cedeu ao brother. Além do atendente de farmácia, Fred Nicácio também reforçou seu interesse pelo ator, com quem já trocou alguns beijos em outras festas.

Em conversa com Bruna, o médico disse não gostar das insinuações de Gabriel. “Conversou, põe uma pedra em cima. Ou vai, ou racha. (…) Para de ficar em cima do muro. Vamos dar uma pausa ou vamos continuar? Vai rolar ou não vai rolar?”, refletiu.

Key Alves tem ciúmes de Gustavo

Após Bruna e Gustavo conversarem sobre o jogo e suas prioridades na casa, o assunto foi a evolução na relação entre eles. A atriz, então, o questionou se seria convidada para um possível casamento com Key Alves.

“Se não virar em nada [o relacionamento], você vai me chamar para dar um rolê? Você mora aqui no Rio?”, perguntou ele. “Caubói, você é meu”, brincou a atriz.

Mesmo de longe, Key não se agradou com a conversa. Quando Gustavo se aproximou, ela deu sinais de ciúmes. “Eu não sei o que é, mas não ligo. (…) Não falei que não ligo [para você], mas não ligo para ali [Bruna]”, declarou a jogadora de vôlei.

Desentendimento entre Sarah Aline e Ricardo

Apesar do selinho, Sarah Aline e Ricardo se desentenderam durante a festa. “Não acho que você esteja me usando, mas eu não sinto uma reciprocidade no mesmo nível”, apontou a psicóloga sobre a amizade.

O biomédico pediu para “deixar fluir”, mas Sarah discordou. “Você não acredita em mim. Você acha que eu não estou por você e não acha que eu tenho voz e influência no meu grupo”, respondeu ela.

Após a discussão, Ricardo declarou para a psicóloga que ela seria sua possível indicada ao Castigo do Mosntro, caso ele ganhasse a Prova do Anjo neste sábado. “Vou ter que colocar você na reta pra não disputar alguém com a galera do seu grupo”, justificou.