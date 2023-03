Influenciador e ex-BBB, Fred afirmou que vai adotar um novo nome. Por meio de uma caixa de perguntas nos stories do Instagram, o jornalista disse que já estava à procura de um sobrenome. Ele também falou que pensa na carreira voltada para o mundo do entretenimento.

“Sempre procurei um sobrenome. E lá, fazendo uma reflexão e autoanálise, porque de fato é uma viagem dentro de você, me encontrei nessa questão do Bruno. O Fred só é o que é por conta de toda trajetória do Bruno, do que o Bruno batalhou”, disse. “O Fred ajuda a realizar os sonhos do Bruno batalhou tanto para que fossem realizados. Ter essa junção é perfeito e acho que é sonoramente perfeito também”, emendou.

Sobre a carreira fora do reality, o influenciador contou que tem o desejo de ser apresentador e enxergou esta nova área de atuação ainda quando estava confinado. “Entrar no BBB fez parte do meu plano de adicionar o entretenimento na minha carreira. Quero ser um grande apresentador. Tenho que trabalhar muito, tem que fazer uma série de projetos, mas tenho grandes planos para ser um grande apresentador de entretenimento”, afirmou o jornalista. “O que eu mais sei fazer é futebol, tenho uma carreira legal no esporte, vou seguir trabalhando com esporte, mas quero adicionar o entretenimento.”

Fred aproveitou o momento de respostas aos seguidores para falar um pouco sobre o que fez após a saída do programa. Ele contou que sentia saudades do filho, Cris, e da família. “Quando fiquei esse tempo longe dele, já havia ficado para trabalho, você aprende o verdadeiro significado de saudade. Parece que seu corpo tá funcionando, mas um pedaço tá batendo fora de você. É quase uma dor física. Sinto saudade da minha família, irmã, amigos, mas não tem nem comparação com a saudade do Cris.”