Gabriel Santana venceu a Prova do Anjo na tarde deste sábado, 18, no Big Brother Brasil 23. Além do almoço e o colar, o brother poderá imunizar um colega de confinamento neste domingo, 19.

A disputa exigiu a mira dos participantes, que precisavam acertar discos em caixas de entrega. Após 9 acertos, o ator se consagrou o Anjo pela primeira vez.

Bruna, Fred, Cezar e Amanda estavam vetados e não puderam participar da disputa pela imunidade. Gabriel escolheu Aline e Fred para o castigo do Monstro.

No Monstro Amigo da Onça, os dois castigados deverão passar o tempo todo abraçados a uma onça. Ao sinal, a dupla deverá ir ao gramado e mostrar que sabe fingir amizade para se dar bem. Cada castigado perde 300 estalecas e quem estiver no VIP vai direto para a Xepa.