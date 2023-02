Ainda que a participação dos integrantes do elenco do Big Brother Brasil 23 não esteja sendo tão marcante como nos últimos anos, os apelidos dos brothers têm viralizado nas redes sociais. É frequente ver Boco Roso e Karol Conqueixo nos assuntos mais comentados de manhã no Twitter.

A repercussão dos apelidos foi tanta, que até Paulo Vieira falou sobre a criatividade dessas nomenclaturas. Acompanhado de Ana Clara, ele imitou as rimas de Mc Guimê e mencionou os apelidos.

Confira abaixo os apelidos dos brothers que viralizaram na web:

Karol Conqueixo, Baco Exu do SUS ou Papaicito (Fred Nicácio)

No início do programa, o temperamento de Fred foi comparado ao de Karol Conká, do BBB 21. Além disso, a harmonização facial do brother, especialmente no queixo, chamou a atenção do público e rendeu o apelido Karol Conqueixo.

O médico também vem sendo chamado de Papaicito, outra referência a Karol Conká (que tinha o apelido de “mamacita”), e também de Baco Exu do SUS, referência ao rapper Baco Exu do Blues.

Gil do Pavor (Bruno Gaga)

Bruno passou a ser comparado com Gil do Vigor, do BBB 21, por ter uma personalidade e aparência semelhante ao ex-brother. No entanto, por ainda não ter o mesmo carisma do vigoroso, ele recebeu o apelido Gil do Pavor.

Boco Roso (Fred)

O influenciador Fred passou a ser chamado de Boco Roso no Twitter devido ao seu relacionamento com a ex-BBB Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa. Os dois tem um filho, Cris, de um ano.

Taokey Alves (Key)

Key Alves tem sido criticada nas redes sociais, devido aos conflitos frequentes com participantes da casa. Além disso, internautas descobriram que a sister participou de atos bolsonaristas em 2022.

Então, os usuários da rede fizeram o trocadilho de um dos bordões do ex-presidente da República: “Tá ok?”.