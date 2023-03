A noite desta quarta-feira, 29, foi especial no Big Brother Brasil 23. Os participantes puderam comemorar a liderança de Sarah Aline, na festa temática Realeza Africana. Para fazer jus ao tema, a psicóloga apostou em uma coroa dourada e uma composição de roupa em animal print.

Os demais participantes também entraram no clima e investiram em figurinos com estampa de animais e muitas cores. A empolgação causou até harmonia na casa. Fred Nicácio, por exemplo, abriu sua mala para as adversárias do Quarto Deserto. “Olha o brechó, escolham à la vontê”, brincou o médico.

Sarah Aline abriu a pista de dança e o clima festivo dominou os participantes. Além de muitas coreografias, o momento rendeu até declaração romântica de Ricardo para a líder.

Apesar da descontração do momento, o jogo não foi esquecido. Por isso, a madrugada também rendeu desabafos e estratégias para conquistar a próxima liderança; veja tudo o que rolou no BBB 23.

Trégua oficializada entre os carecas

Os embates de Ricardo e Cezar parecem ter chegado ao fim. Apesar do biomédico ter colocado o enfermeiro no Castigo do Monstro durante a liderança, a troca de grupo afastou as diferenças. Mais cedo, os carecas protagonizaram um pedido de desculpa. Durante a festa, então, eles oficializaram a trégua, com abraços e muitas danças juntos.

Rejeitada pelo Brasil

A volta de Fred Nicácio e Larissa ao programa veio acompanhada de muitas informações externas. Em conversa com Ricardo, Marvilla demonstrou preocupação com o que ouviu dos colegas. “O único sentimento que eu tenho é que eu nunca fui ao Paredão. E, com as informações que trouxeram pra mim, eu me sinto um pouco rejeitada pelo Brasil”, desabafou a cantora.

De olho na liderança

Larissa, Bruna Griphao, Aline Wirley e Amanda estão focadas na liderança do Quarto Deserto. Por isso, além de terem feito revezamento no plantão do Big Fone, as sisters deixaram a festa no início da madrugada. Conforme a estratégia do quarteto, dormir cedo ajudará no descanso e na disposição para disputar a Prova do Líder nesta quinta-feira, 30, independentemente do estilo da dinâmica.