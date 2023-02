Com a presença do cantor Dilsinho, a festa deste sábado,18, no Big Brother Brasil 23 rendeu diversas conversas ao longo da noite. Cezar Black passou o tempo conversando com outros participantes sobre a situação com Ricardo, o Alface, após ser indicado ao monstro na tarde de sábado. Por estar cumprindo o castigo, o líder saiu do VIP e foi para a Xepa.

Durante a festa, o líder da semana conversou com alguns aliados e com outros colegas do reality. A relação dos dois brothers repercutiu na casa e nas redes sociais e foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter.

Gabriel Santana conversou com Ricardo sobre o episódio e disse que era difícil defender o brother. “Eu vejo muita verdade em você, a gente sempre trocou muito. Mas é difícil te defender”, disse o ator. Já MC Guimê, em conversa com Bruna Griphao, foi enfático e ressaltou o momento em que Black chama Alface de “frouxo”. “O mano não chamou ele de frouxo? Não falou que não fez nada no jogo? Ele fez agora”, disparou o cantor.

Em conversa com Cristian, o líder afirmou que votará no brother se Ricardo estiver imune por ser o anjo (o que não vai ocorrer, conforme a dinâmica dessa semana). O gaúcho, por sua vez, disse que votará em qualquer um do grupo de Black. “Se eu voltar, e eu criar um grupo, os primeiros alvos são vocês. Todos vocês que estão ali. Tenha certeza disso”, afirmou. Black disse não se sentir intimidado. Ele saiu da festa mais cedo e foi para o quarto do líder.

Nas redes sociais, o público se dividiu em relação à indicação ao monstro que foi feita por Ricardo, tirando Cezar do VIP e colocando o líder na Xepa. “Para quem está reclamando da atitude do Alface, vamos relembrar como as coisas chegaram a esse ponto. Vamos fazer uma retrospectiva do que o Cezar Black fez para ele na última semana”, escreveu um perfil do Twitter.

Houve quem defendesse Cezar. “Eu não estou firme acompanhando o BBB, mas eu torço muito para o Black só por ele ser enfermeiro… ele foi injustiçado sim”, comentou outro.