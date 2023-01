Para agitar o início do reality show, o segundo dia de “Big Brother Brasil 23”, nesta terça-feira, 17, foi marcado pelo primeiro Jogo da Discórdia. Seguindo a dinâmica da semana, cada dupla precisou eleger um duo que teve “mais sintonia” e “menos sintonia”. Logo após o ao vivo, o resultado repercutiu na casa.

Fred Nicácio e Marília conquistaram a maior quantidade de placas de “mais sintonia” (duas) e, por isso, puderam se desconectar. No entanto, o título oposto também foi batido pela dupla, que empatou com Marvvila e Cristian.

Em conversa na sala, os campeões do jogo refletiram sobre as três placas negativas que receberam. Segundo eles, a quantidade foi direcionada à Marília. “É algo com você, e não comigo. Muitas dessas plaquinhas não foram para mim, foram para você”, declarou Fred Nicácio para a sister.

Veja mais detalhes do que aconteceu na segunda madrugada no BBB 23:

– Desentendimento entre Tina e Domitila – Após o Jogo da Discórdia, Domitila justificou a placa de “menos afinidade” para Guimê e Tina, alegando ser a dupla que tem menos intimidade. Além disso, a ativista social confessou ter dificuldade do contato visual com a colega de confinamento. Tina, por sua vez, desaprovou a fala de Domitila e a alertou: “Você está no meu radar”. “Você verbalizou que conseguiu olhar na cara de todo mundo e não conseguiu me olhar. Me machuca, não sou interessante, vou respeitar o meu tempo”, complementou.

– Estratégias para o paredão – A formação do primeiro paredão do “BBB 23” já preocupa os participantes. Com o resultado do jogo, Cristian e Marvvila, que também receberam três placas de “menos intimidade”, acreditam correr o risco de encarar a berlinda. Para os ajudar, Cezar planejou combinar votos com os colegas do Quarto Fundo do Mar. “Um voto vai ser diferencial. Quem tiver dois, três votos, vai para o paredão. Então, tem que começar a juntar com os aliados realmente e começar a focar”, explicou a ideia.

Na área externa, Tina e MC Guimê também disseram estar ameaçados. Para se livrar e ajudar a dupla, Larissa sugeriu a combinação de votos. Para iniciar a estratégia, Bruna Griphao, listou os aliados que podem contar: “Fred, Alface [Ricardo], Gabriel, Paula, Amanda e [Cara de] Sapato”. “Eu só não entendi a resenha entre a Paula e o Gabriel falando com Sapato sobre a Amanda. Não sei se eles fecham ou não, mas eu gostei deles” pontuou Guimê, que sugeriu incluir Bruno e Aline na estratégia.

– Formação de casais – A formação de alguns casais foi assunto entre Bruna e Larissa. Na academia, a professora de educação física apoiou a amiga com Gabriel. “Todo mundo shippa”, garantiu. A atriz, entretanto, discordou. “Nada a ver. Para, não tem nada acontecendo… Ele não me olha”, disse, incentivando Larissa a ficar com o brother.

– Show de Anitta – Como anunciado por Tadeu Schmidt , a primeira festa do BBB 23, nesta quarta-feira, 18, contará com um show de Anitta. Vale destacar que cantora já havia sido mencionada em conversas no programa quando os brothers descobriram que Gabriel, que veio da casa de vidro, já se relacionou com ela.