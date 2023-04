Nesta quarta-feira, 12, Ivete Sangalo vai se apresentar no palco do BBB 23. A artista vai levar aos participantes um repertório cheio de sucessos em um show completo, que também vai contar com a participação especial de Rebecca.

Os participantes vão poder ouvir Cria da Ivete, Abalou, Sorte Grande e Festa, que são alguns dos hits da cantora. “O BBB é um dos programas que eu mais gosto de ver. E cantar na casa com a maior visibilidade do Brasil é, além de prazeroso, uma maneira de espiar ainda mais de pertinho”, destaca Ivete sobre a visita à residência dos brothers.

Os oito jogadores que seguem na disputa pelo prêmio também terão o privilégio de curtir a participação especial de Rebecca na noite de festa, fazendo sua estreia no BBB. A cantora conta que tem uma relação muito próxima com o programa, já que sua tia Jaqueline, do ‘BBB 11’, e amigas do Camarote de outras edições fizeram parte do reality. Para a apresentação ao lado de Ivete Sangalo, Rebecca promete muita dança, diversão e “tudo que se tem direito em um show da rainha”.

“Ivete é uma grande inspiração e quando cantei com ela em Salvador foi a realização de um sonho. E agora, estar ao lado dela no BBB é outro marco. Estou mega feliz!”, conta Rebecca. A cantora baiana reforça a animação para dividir o palco com a carioca: “Ela é linda e vai arrasar! Ela entra no meu show botando pra quebrar como ela sabe fazer!”, adianta.