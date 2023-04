Na manhã desta segunda-feira, 24, Ana Maria Braga recebeu a eliminada do BBB23, no Mais Você: a educadora física Larissa, que deixou a casa pela segunda vez com 49,98% dos votos. “Pra quem já tinha saído do programa foi uma conquista”, disse ela sobre retornar ao reality.

Durante conversa com a apresentadora, Larissa disse que independente de quem ganhar, ela estará feliz por fazer parte da vida delas. Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao disputam o prêmio de R$ 2,88 milhões.

A educadora física também falou que acredita que médica Amanda é uma das favoritas, pois ela sempre teve muito foco no prêmio e conquistou as pessoas com o “jeitinho Amanda de ser”.

Larissa ainda revela que apesar do resultado, tinha esperança de continuar no jogo. “Eu posso também chegar na final. Por mais que eu veja potencial nas três. Na hora é uma mistura de sentimentos”, confessou.

A ex-sister comenta que o maior prêmio foi ter voltado pela segunda vez na casa. “Voltar do programa, mostrar a Larissa novamente. Foi muito especial ter voltado novamente”.

A apresentadora indagou sobre qual nota a educadora física daria para as duas participações, caso pudesse dividir. Larissa deu 8 para as duas vezes que esteve no programa. “Não foi um 10, mas também não foi ruim”.

Ana Maria Braga mostrou cenas de Larissa e Fred Desimpedidos. Larissa confessa que se apaixonou pelo Fred, pois o BBB intensifica as coisas. “Eu me apaixonei, óbvio!”.

Ela ressaltou que eles ainda não tiveram tempo de conversar, mas que independente de qualquer coisa, a amizade irá prevalecer.

Fred falou no domingo, 23, após a eliminação da educadora física, no Bate Papo BBB, que estava orgulhoso da participação dela no programa.

Larissa, então, pontuou que após o retorno da Casa de Reencontro, o Quarto Deserto estava em desvantagem e em uma das brigas ela pontuou isso.