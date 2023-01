Bela Gil usou seu perfil no Instagram no sábado, 14, para anunciar o fim do seu casamento com João Paulo Demasi. Os dois tiveram uma relação de 19 anos e são pais de Flor e Nino Gil. De acordo com a chef de cozinha, o amor não acabou e ela o admira pela parceria na educação dos filhos, compartilhando também que eles seguem trabalhando juntos. A publicação teve comentários de apoio de familiares e amigos.

“O fim do amor nunca, porque não tem como não amar a forma como você educa os nossos filhos, como você navega o mundo, como você é como ser humano. Nossa parceria na maternidade/paternidade e nos negócios continua firme. Agradeço cada segundo ao seu lado, cada palavra de apoio, cada gesto de cuidado. A vida com você só me deu sorte”, disse Bela em um trecho do texto.

Nos comentários, a filha de Gilberto Gil recebeu o apoio de amigos famosos, inclusive do pai, que deixou um emoji de coração nos comentários – e sua mãe, Flora Gil, que escreveu ao agora ex-casal que eles “deram as maiores alegrias” da sua vida.

Artistas como Alice Wegmann, Regina Case, Astrid Fontenelle, Carolina Dieckmann e Amora Mautner comentaram a publicação. Flor Gil, filha mais velha de Bela e João, disse que os “ama mais que tudo”.