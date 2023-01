Após quatro anos, Beyoncé voltou aos palcos na noite deste sábado, 21. A estrela se apresentou em um evento privado do resort de luxo Atlantis The Royal, em Dubai.

A performance foi feita para a inauguração do local e, além de contar com a participação de Blue Ivy, diversos nomes foram convidados, como: Kendall Jenner, Letitia Wright, Liam Payne, Ellen Pompeo, Rebel Wilson.

Os convidados foram obrigados a terem seus celulares confiscados, pois nenhuma foto ou vídeo da apresentação era permitida. Apesar de terem que colocar seus aparelhos em uma bolsa, alguns registros do evento circularam nas redes.

Participação de Blue Ivy

Beyoncé dividiu o palco com sua filha mais velha, Blue Ivy, durante a música Brown Skin Girl, da trilha sonora de O Rei Leão” (2019). Veja um trecho do momento:

Apesar da volta tão aguardada, a artista ainda não apresentou as músicas de seu álbum mais recente, o Reinassance, no show em Dubai. De acordo com o The Guardian, o setlist do show contou com 19 músicas, dentre elas, algumas clássicas como Beautiful Liar, Crazy in Love, Countdown, Naughty Girl e Drunk in Love.

Pirotecnia

Apesar de não ter as últimas canções, o show foi repleto de efeitos visuais e pirotecnia. Além de muitos fogos de artifício, a performance contou com um show de águas.

Troca de looks

Beyoncé usou três looks durante a noite. Segundo a Forbes, todos os figurinos são assinados pelo estilista libanês Nicolas Jebran e pelo Atelier Zuhra, de Dubai.