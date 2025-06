Divulgação

A partir desta segunda-feira (30), a Biblioteca de Ciências Humanas da Universidade Federal do Paraná (UFPR) expõe obras do acervo de Dalton Trevisan (1925-2024), em homenagem aos seus 100 anos, que teriam sido completos no último dia 14 de junho.

Autor de livros como Novelas Nada Exemplares (1959), Cemitério de Elefantes (1964) e O Vampiro de Curitiba (1965) – publicação que lhe rendeu o famoso apelido homônimo, devido à notória reclusão –, Trevisan também editou, nos anos 1940, a revista literária Joaquim. Seus contos exploram temas como desejo e violência, além de um olhar nostálgico sobre uma Curitiba que “foi, não é mais” – como se lê em “Lamentações de Curitiba”.

Premiado, entre outros, com o Camões em 2012, o maior reconhecimento literário da língua portuguesa, o mestre do conto viveu grande parte de sua vida nas cercanias do complexo da Reitoria da UFPR, no Centro de Curitiba, onde ocorrerá a exposição. Reconhecido pela concisão de sua escrita, Trevisan se destacou pela lapidação de suas frases, fazendo uso recorrente da figura de linguagem conhecida como elipse.

A exposição fica em cartaz até 18 de julho, na estante expositora do Piso A, atrás do balcão de empréstimos. A Biblioteca de Ciências Humanas – que fica localizada na Rua General Carneiro, 460 – Edifício D. Pedro I, 2º andar, Centro, Curitiba – informa que os livros podem ser emprestados ou consultados no local.

Serviço

Homenagem póstuma: Dalton Trevisan

Quando: 30 de junho a 18 de julho

Onde: Biblioteca de Ciências Humanas – Rua General Carneiro, 460, Edifício D. Pedro I, 2º andar, Piso A, Centro, Curitiba

Entrada gratuita