Reprodução/BPP

Entra em cartaz nesta terça-feira (28), na Biblioteca Pública do Paraná, a exposição “Rogai Por Nós”, que apresenta a memória das comunidades frequentadoras das capelas e igrejas do município histórico de Antonina, no Litoral do Estado.

São 21 estandartes, além de fotos e imagens religiosas, organizados por meio de uma parceria entre o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná (MAE-UFPR) e o Grupo Folclórico Boi Barroso. A mostra abre às 14h30, no hall térreo da BPP, e fica disponível para visitação até o dia 1º de abril. A entrada é gratuita.

Já apresentada em Antonina e em espaços da UFPR, “Rogai Por Nós” busca mostrar que as comunidades do entorno de cada capela são parte fundamental da configuração da cidade como espaço de memória.

A exposição tem curadoria da Família Pinto, responsável pelas atividades do Boi Barroso e conhecida por seu trabalho de preservação cultural no município, e da professora Deise Picanço, do projeto Mutirão Mais Cultura, da UFPR. Esse projeto desenvolve ações em parceria com associações de moradores de comunidades tradicionais de pescadores, quilombolas, indígenas, carnavalescos e artesãos.

“Trata-se de um trabalho de pesquisa que revela não só o caráter religioso de Antonina, mas também a riqueza de sua memória afetiva traduzida pela produção poética, hinos de louvação e oralidades presentes em cada estandarte”, diz Ronald Pinheiro, produtor executivo da mostra na BPP. “É uma experiência inconfundível, situada no fluxo entre o passado e o presente”, completa.

Serviço:

Exposição “Rogai Por Nós”

28 de fevereiro a 1º de abril, no hall térreo da Biblioteca Pública do Paraná

Visitação de segunda a sexta, das 8h30 às 20h, e aos sábados, das 8h30 às 13h

Rua Cândido Lopes, 133 – Centro – Curitiba

Entrada gratuita