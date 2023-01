Reprodução/BPP

A Biblioteca Pública do Paraná exibe nesta sexta-feira (13), às 18h, a série documental “Deixa Eu Te Contar”, em que artistas do cenário da dança contemporânea relembram as performances mais marcantes de suas vidas. A sessão, seguida de um bate-papo com os realizadores, acontece no auditório da BPP e tem entrada gratuita.

Dirigidos por Neto Machado e Jorge Alencar, os três episódios de curta-metragem combinam coreografia, arquitetura e cinema e foram inteiramente filmados durante o período mais agudo da pandemia, quando os teatros e outros espaços culturais estavam fechados.

Com a proposta de refletir sobre a questão da memória nas artes, a série conta com a participação dos artistas Fernanda Bevilaqua, Alexandre Roiz e Jeremias Brasileiro. Em suas casas, eles concedem depoimentos, em forma de coreografias, sobre os espetáculos a que assistiram e mais impactaram suas trajetórias.

Paralelamente, os filmes mostram os espaços em que essas performances foram realizadas — totalmente desocupados em função do isolamento social.

“Deixa Eu Te Contar” é um desdobramento do projeto Biblioteca de Dança, também concebido por Neto Machado e Jorge Alencar e apresentado na BPP em janeiro de 2022. Os dois trabalhos fazem parte do programa de residências artistas 20MINUTOS.MOV, realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.

Serviço

Exibição de curtas-metragens da série “Deixa Eu Te Contar”, seguida de bate-papo com os diretores Neto Machado e Jorge Alencar

Dia 13/01, às 18h

Classificação livre

Auditório da BPP – Rua Cândido Lopes, 133 – Centro – Curitiba

Entrada gratuita

www.bpp.pr.gov.br